В пунктах пропуска Беларуси появятся новые площадки электронной очереди. Это позволит сократить время ожидания на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году ситуация, особенно на западном направлении, была сложной. Семь переходов были закрыты Евросоюзом в одностороннем порядке. Как результат в оставшихся – большой грузопоток и длинные очереди. Таможенные органы старались решить эту проблему, не теряли и бдительность. Более 420 фактов незаконного перемещения наркотиков и психотропов пресекли таможенники в прошлом году. Ну а число всех выявленных преступлений в сравнении с 2022-м выросло на 35 %.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Вся эта работа позволила по линии правоохранения внести в бюджет дополнительно более 50 миллионов рублей. И, конечно, в преддверии предвыборной кампании, выборной кампании основное внимание уделяли запрету ввоза запрещенных товаров. В первую очередь это оружие, боеприпасы, наркотики.

К слову, через восточную часть белорусской границы прошлом году перемещено втрое больше грузов, чем через западную.