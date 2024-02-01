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В пунктах пропуска Беларуси появятся новые площадки электронной очереди

01 февраля 2024 16:58
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В пунктах пропуска Беларуси появятся новые площадки электронной очереди. Это позволит сократить время ожидания на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пунктах пропуска Беларуси появятся новые площадки электронной очереди-1

В 2023 году ситуация, особенно на западном направлении, была сложной. Семь переходов были закрыты Евросоюзом в одностороннем порядке. Как результат в оставшихся – большой грузопоток и длинные очереди. Таможенные органы старались решить эту проблему, не теряли и бдительность. Более 420 фактов незаконного перемещения наркотиков и психотропов пресекли таможенники в прошлом году. Ну а число всех выявленных преступлений в сравнении с 2022-м выросло на 35 %.

В пунктах пропуска Беларуси появятся новые площадки электронной очереди-4

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Вся эта работа позволила по линии правоохранения внести в бюджет дополнительно более 50 миллионов рублей. И, конечно, в преддверии предвыборной кампании, выборной кампании основное внимание уделяли запрету ввоза запрещенных товаров. В первую очередь это оружие, боеприпасы, наркотики.

К слову, через восточную часть белорусской границы прошлом году перемещено втрое больше грузов, чем через западную.

# Государственная граница Беларуси # общество # Владимир Орловский

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