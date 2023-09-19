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«Глупость, беспредел – как угодно это назовите». Вот как в России относятся к таможенным ограничениям со стороны Запада

19 сентября 2023 11:37
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Новости Беларуси. Перспективы евразийской экономической интеграции в условиях новых вызовов и угроз в таможенной сфере 19 сентября обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Глупость, беспредел – как угодно это назовите». Вот как в России относятся к таможенным ограничениям со стороны Запада-1

Участниками встречи стали представители науки, Евразийской экономической комиссии, таможенных служб Беларуси, России и Казахстана, а также почти 200 бизнесменов. Среди вопросов, которые их волнуют, – изменение таможенного законодательства и его применение на евразийском пространстве. Не забыта и тема ограничений, ведь это инструмент противодействия экономическому давлению недружественных стран. Сегодня развитие партнерства в таможенной сфере сдерживается несколькими факторами, основной из которых – санкции со стороны коллективного Запада.

«Глупость, беспредел – как угодно это назовите». Вот как в России относятся к таможенным ограничениям со стороны Запада-4

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Эта конференция как раз сверить наши часы. И самое важное – контакт с бизнесом. Только от бизнеса мы можем узнать про наши недочеты, что нам надо поправить, куда двигаться вперед, чем помочь нашим субъектам хозяйствования. Представителей бизнес-сообщества у нас почти 200 человек, очень представительный состав. И, конечно, кроме основных тематических докладов, все наши субъекты хозяйствования ждут вторую часть, где традиционно мы отвечаем на наболевшие вопросы представителей субъекта хозяйствования.

«Глупость, беспредел – как угодно это назовите». Вот как в России относятся к таможенным ограничениям со стороны Запада-7

Руслан Давыдов, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России:
С точки зрения таможенника, то, что делают западники, – это абсолютный абсурд. Это просто глупость, беспредел – как угодно это назовите. Потому что товары для личного пользования никак не могут повредить их санкциям или подорвать их. Поэтому это просто политическая акция, направленная против россиян, что-то сродни расизму.

«Глупость, беспредел – как угодно это назовите». Вот как в России относятся к таможенным ограничениям со стороны Запада-10

По завершении конференции пройдет заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства. На повестке обсуждение ряда вопросов двустороннего сотрудничества и подписание сторонами постановлений.

# Таможенный союз # общество # Владимир Орловский # Руслан Давыдов # Фотофакт

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