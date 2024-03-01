Таможенники ЕАЭС утвердили перечень налогоёмких товаров – по ним унифицируют подходы в части контроля

Таможенные органы ЕАЭС утвердили перечень налогоемких товаров, по которым в ближайшее время унифицируют подходы в части контроля. В нынешней ситуации это позволит намного проще решать вопросы на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошло 45-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Евразийского экономического союза. Делегации рассмотрели более 20 вопросов. Все они направлены на улучшение практического взаимодействия профильными ведомствами. Большой пласт тем для обсуждения предложила белорусская сторона. Среди них – порядок действия при процедуре транзита и информационное взаимодействие таможенных органов. Несмотря на полярность мнений, общий знаменатель удалось найти.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

В самом деле дискуссия была жаркая. Ряд вопросов, которые даже эксперты, которые готовили это заседание не одну неделю, не смогли договориться. И только здесь, на площадке, удалось принять решения, которые будут продвигать нашу интеграцию.

Руслан Давыдов, временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России:

Первое – нам надо работать быстрее, и мы к этому стремимся, мы такое решение приняли. И второе – это вопросы администрирования, имплементации. Это вопросы выполнения уже принятых решений. По этим двум направлениям будем дальше работать.