В ГТК презентовали проект по выстраиванию системы автоматизированного анализа цен на импортные товары

Это не очередное жесткое регулирование цен. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в ходе презентации пилотного проекта по выстраиванию системы автоматизированного анализа цен на импортные товары, поставляемые на наш рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача по ее созданию была поставлена главой государства в феврале 2023 года. Важно не допустить поставок по завышенным ценам. Сегодня, 28 ноября, на совещании в Государственном таможенном комитете дана оценка проделанной работе. Продемонстрирован макет мобильного приложения «Цифровые документы». Его функционал предусматривает формирование актуального пакета данных на граждан, в том числе из информационных систем госорганов. По нему можно проследить путь, как импортная цена изменяется при оптовой и розничной торговле. Цепочка от поставщика до белорусского прилавка станет прозрачной.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Сложность была в том, чтобы соединить в одну систему информацию из различных ведомственных государственных информационный систем. Это и электронные счета-фактуры, и таможенная декларация, и контрольно-кассовое оборудование, которое подключено к системе МНС. То есть фактически это все сведено воедино, и мы каждый конкретный банан можем увидеть, как он попал в страну и на какой стадии какое повышение цены произошло.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Были использованы документы и сведения из базы данных таможенного комитета. Использовались данные из электронных счетов-фактур, электронных накладных, из кассовых чеков. Вся эта информация позволяет строить систему анализа цен, начиная от ввоза импортного товара в страну, в дальнейшем оптовая торговля и до розничной торговли.

Пилотный проект еще доработают. Корректировки требуют ряд технических вопросов. На это уйдет от 3 до 6 месяцев.