Как ГТК борется с контрабандой и где самая напряжённая обстановка на границе? Интервью с Владимиром Орловским

Ситуация на нашей границе лучше не становится. Хотя в Беларуси заинтересованы в движении в обратном направлении, о чем мы постоянно и напоминаем соседям – таким мнением поделился глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. Интервью в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Владимир Николаевич, здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью. Одна из первоочередных задач, которая стоит перед таможенными органами, – это выявление и предупреждение угроз экономической безопасности. В 2024 году сколько фиксируется нарушений? Какие чаще всего и какие бы тенденции вы отметили?

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Я бы разделил нашу деятельность в части правоохранительного направления на два. Первое, да, это защита экономических интересов. Но вторая часть, она не менее важна, может быть, даже больше. Это предотвращение ввоза в страну товаров, веществ, предметов, которые могли бы нанести вред и ущерб нашим гражданам. Ольга Коршун:

На неделе узнали, что был задержан гражданин Латвии, который провозил амфетамин. Минск уведомил об этом Латвию, но Рига как-то неадекватно отреагировала, обвинила нас в провокациях, в нагнетании. Как считаете, почему именно такая реакция последовала?

Владимир Орловский:

На самом деле, случай очень банальный. Обычный человек ехал, молодой латвиец, который употребляет наркотики регулярно, с собой имел соответствующее количество этого наркотика, естественно, при опросе не объявил об этом. Наша собачка среагировала, дала сигнал, досмотрели, нашли этот наркотик, психотроп в чехле телефона. Это стандартная ситуация. В принципе, раздувается из мелкого вопроса, пытаются раздуть какую-то проблему. Но хорошо, что у нас все такие моменты записаны всегда на видео, поэтому здесь мы можем показать общественности и показываем, что никакого предвзятого отношения там не было. Ольга Коршун:

Где сейчас самая напряженная обстановка, на каком направлении?

Владимир Орловский:

Если по физическим лицам, по перемещению легковых автомобилей, конечно, это Брест, Варшавский мост. Ожидание бывает до двух суток пересечения. По грузам самое серьезное направление, большие очереди, это на Литву и Латвию. Достигает до 80 суток. Поэтому мы создаем условия для ожидания, для перевозчиков, для лиц путем оборудования площадок ожидания перед пунктами пропуска. И в течение года будем строить новые площадки. Ольга Коршун:

Сейчас идет общение между таможенными органами европейскими и белорусскими?