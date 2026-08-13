Новости по тегу #УП «Минскводоканал»

Работы идут по графику.
Бурное русло реки – на живописном слаломном канале под Минском! Некогда популярная тренировочная база для гребного слалома снова заполнена водой из Минского моря. Атмосферные кадры мгновенно разлетелись по соцсетям.
Сейчас около 86 % сетей перекладываются закрытым способом. Это делается для того, чтобы дискомфорт для жителей был как можно меньше.
Проект реконструкции включает пять очередей.
В оперативном порядке шесть бригад «Минскэнерго» направили для восстановления электроснабжения потребителей. С задачей ремонтники справились менее чем за час.
Завершить проект удалось на год раньше сроков – в 2024-м, тем самым поддержав традиции Года качества.
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