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Новости по тегу #УП «Минскводоканал»

Реконструкцию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году
13 августа 2026 17:55

Реконструкцию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году

Слаломный канал под Минском заполнили водой
22 мая 2026 17:40

Слаломный канал под Минском заполнили водой

В 2026-м в Минске планируют переложить более 65 км водопроводных и канализационных сетей
10 февраля 2026 18:14

В 2026-м в Минске планируют переложить более 65 км водопроводных и канализационных сетей

Модернизацию минской очистной станции планируют завершить в 2028 году
24 марта 2025 19:28

Модернизацию минской очистной станции планируют завершить в 2028 году

Авария на Минских кабельных сетях нарушила водоснабжение столичного микрорайона
25 февраля 2025 11:26

Авария на Минских кабельных сетях нарушила водоснабжение столичного микрорайона

Перевод Минска на подземную артезианскую воду – Лукашенко принял участие в запуске водоснабжения
10 января 2025 07:39

Перевод Минска на подземную артезианскую воду – Лукашенко принял участие в запуске водоснабжения

Озеро на улице Чапаева в Минске после прорыва трубы осушили
16 декабря 2013 16:30

Озеро на улице Чапаева в Минске после прорыва трубы осушили

В Минске произошла авария на водосети
20 февраля 2013 18:33

В Минске произошла авария на водосети