Модернизацию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году. Проект реконструкции включает пять очередей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди которых – обновление цехов механической и биологической очистки, работа с отстойниками для осадков, а также на комплексе по сбраживанию и сжиганию отходов. По двум из перечисленных очередей получены необходимые заключения экспертиз и начаты строительно-монтажные работы, по оставшимся – проектные мероприятия находятся в завершающей стадии.

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:

Основная сложность этого объекта в том, что строителям приходится выполнять работы на действующем объекте. Мы не можем его полностью остановить. То есть мы выводим часть оборудования из эксплуатации, оставшаяся часть работает, а на той, которая выведена из эксплуатации, строители выполняют работы. Они выполнили – мы им отдали следующую часть оборудования. Сроки выстраиваются таким образом, чтобы обеспечить и реконструкцию, и эксплуатацию объекта одновременно.

Кроме того, ведется перекладка сетей водоснабжения и водоотведения. До конца года обновят свыше шестидесяти километров.