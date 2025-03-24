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Модернизацию минской очистной станции планируют завершить в 2028 году

24 марта 2025 19:28
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Модернизацию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году. Проект реконструкции включает пять очередей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Модернизацию минской очистной станции планируют завершить в 2028 году-2

Среди которых – обновление цехов механической и биологической очистки, работа с отстойниками для осадков, а также на комплексе по сбраживанию и сжиганию отходов. По двум из перечисленных очередей получены необходимые заключения экспертиз и начаты строительно-монтажные работы, по оставшимся – проектные мероприятия находятся в завершающей стадии.

Модернизацию минской очистной станции планируют завершить в 2028 году-4

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:
Основная сложность этого объекта в том, что строителям приходится выполнять работы на действующем объекте. Мы не можем его полностью остановить. То есть мы выводим часть оборудования из эксплуатации, оставшаяся часть работает, а на той, которая выведена из эксплуатации, строители выполняют работы. Они выполнили – мы им отдали следующую часть оборудования. Сроки выстраиваются таким образом, чтобы обеспечить и реконструкцию, и эксплуатацию объекта одновременно.

Кроме того, ведется перекладка сетей водоснабжения и водоотведения. До конца года обновят свыше шестидесяти километров.

# УП «Минскводоканал» # Федор Римашевский # Водоснабжение

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