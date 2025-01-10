Перевод Минска на подземную артезианскую воду – Лукашенко принял участие в запуске водоснабжения

Историческое событие в жизни Минска и ее жителей. Полный перевод Минска на подземную артезианскую воду – торжественный пуск водоснабжения проходит с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент направился на площадку новой насосной станции. Ее возведение – часть реализации инвестиционного проекта, начатого в 2022 году.

В присутствии работников и строителей «Минскводоканала» наступит новая эра столичной системы водоснабжения. Работа проделана колоссальная: пробурены скважины, модернизировано насосное оборудование, проведены новые сети протяженностью более 100 километров. Все – чтобы минчане получали полмиллиона кубометров чистой артезианской воды в сутки. Об этом жители столицы просили Президента. Отметим, до настоящего момента отдельные районы Минска пользовались водой из поверхностных источников. Завершить проект удалось на год раньше сроков – в 2024-м, тем самым поддержав традиции Года качества.