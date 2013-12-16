Озеро на улице Чапаева в Минске после прорыва трубы осушили

Новости Беларуси. Озеро на улице Чапаева наконец осушили. Напомним, в минувшую субботу в центре города прорвало водопроводную трубу. Из-за аварии без питьевой воды остались улицы Пулихова, Захарова, Азгура и других.

А на самом перекрестке бушевали настоящие гейзеры. Чтобы осушить нежелательный водоём, рабочим понадобилось несколько дней. Сейчас новую трубу тестируют, на участке кипит работа. В ближайшие дни последствия аварии полностью ликвидируют, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Сергей Гребень, заместитель главы администрации Партизанского района г.Минска:

В настоящее время жители обеспечены водой по диаметру 500 мм. Прорыв водовода 900 мм ликвидирован, вода закачана и в настоящее время санстанция проводит обследование воды на предмет вирусов и бактерий.

Владимир Глушнев, начальник сетевого района №2 «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

Ведутся работы по восстановлению поврежденной территории, восстановлению котлована, инженерных коммуникаций и засыпки котлована. В ближайшее время работы будут завершены.