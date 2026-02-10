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В 2026-м в Минске планируют переложить более 65 км водопроводных и канализационных сетей

10 февраля 2026 18:14
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В 2026 году в Минске планируют переложить более 65 километров сетей водоснабжения и водоотведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Объем замены коммуникаций сохранится примерно на уровне 2025 года.

В 2026-м в Минске планируют переложить более 65 км водопроводных и канализационных сетей-2

Сейчас около 86 % сетей перекладываются закрытым способом. Это делается для того, чтобы дискомфорт для жителей был как можно меньше. Продолжится также модернизация повысительных и канализационных насосных станций. Кроме того, ведется работа по реконструкции Минской очистной станции.

В 2026-м в Минске планируют переложить более 65 км водопроводных и канализационных сетей-4

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:
Сейчас практически нет неохваченных нами направлений, достаточно активно ведется работа по сооружениям механической очистки, биологической очистки, по работе с осадком. Силы и средств у подрядчика достаточно для реализации поставленных задач.

Финансирование проектов обеспечено в полном объеме, что позволяет непрерывно вести работы.

# УП «Минскводоканал» # Федор Римашевский

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