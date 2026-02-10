В 2026-м в Минске планируют переложить более 65 км водопроводных и канализационных сетей

В 2026 году в Минске планируют переложить более 65 километров сетей водоснабжения и водоотведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Объем замены коммуникаций сохранится примерно на уровне 2025 года.

Сейчас около 86 % сетей перекладываются закрытым способом. Это делается для того, чтобы дискомфорт для жителей был как можно меньше. Продолжится также модернизация повысительных и канализационных насосных станций. Кроме того, ведется работа по реконструкции Минской очистной станции.

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:

Сейчас практически нет неохваченных нами направлений, достаточно активно ведется работа по сооружениям механической очистки, биологической очистки, по работе с осадком. Силы и средств у подрядчика достаточно для реализации поставленных задач.

Финансирование проектов обеспечено в полном объеме, что позволяет непрерывно вести работы.