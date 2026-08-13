Реконструкцию Минской очистной станции планируют завершить в 2028 году

Ключевой экологический и инфраструктурный проект столицы. Масштабная реконструкция Минской очистной станции идет по графику. Сейчас строители завершают обновление системы механической очистки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главная сложность в том, что работы идут в условиях действующего предприятия. Станция ни на минуту не прекращала прием и обработку стоков в штатном режиме. Чтобы не потерять производительность, проект разбили на несколько очередей. Специалисты уже обновили здания решеток, с нуля возведены новая приемная камера, песколовка и три трансформаторные подстанции.

Сергей Козлов, первый заместитель начальника – главный инженер филиала СУ-26 ОАО «Стройтрест № 4»:

На сегодняшний день объект представляет собой восемь очередей. Каждая из очередей – отдельная выделенная технологическая линия. Сегодня работают порядка 400 человек, часть линий технологических уже введена в эксплуатацию.

Запланирован монтаж технологического оборудования здания сепарации песка, которое позволит включить в работу первую очередь строительства в полном объеме. Заканчиваются работы по строительству каркаса здания сепарации песка, а в сентябре мы готовы приступить к монтажу оборудования.

Также на всей территории проводят масштабную прокладку новых технологических трубопроводов, которые свяжут обновленные объекты в единую систему. Полностью завершить реконструкцию Минской очистной станции планируют в 2028 году.