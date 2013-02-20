В Минске произошла авария на водосети

Новости Минска. Три метра в ширину и два с половиной в глубину. Такой котлован образовался сегодня на перекрестке улиц Жудро-Матусевича.

ЧП произошло из-за аварии на водосети. Кроме того, залило дворы и тротуары. Однако водоснабжение домов в районе нарушено не было. Ликвидацией последствий потопа занимались бригады «Минскводоканала». Причины аварии предстоит выяснить специалистам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Щесленок, сменный инженер 4-го района УП «Минскводоканал»:

Сегодня, все будет сделано сегодня.