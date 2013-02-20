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В Минске произошла авария на водосети

20 февраля 2013 18:33
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Новости Минска. Три метра в ширину и два с половиной в глубину. Такой котлован образовался сегодня на перекрестке улиц Жудро-Матусевича.

ЧП произошло из-за аварии на водосети. Кроме того, залило дворы и тротуары. Однако водоснабжение домов в районе нарушено не было. Ликвидацией последствий потопа занимались бригады «Минскводоканала». Причины аварии предстоит  выяснить специалистам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Щесленок, сменный инженер 4-го района УП «Минскводоканал»:
Сегодня, все будет сделано сегодня.

# происшествия # Аварии # Водоснабжение # Сергей Щесленок # УП «Минскводоканал»

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