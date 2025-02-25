Авария на Минских кабельных сетях нарушила водоснабжение столичного микрорайона

Жители столичного микрорайона утром 25 февраля остались без света и воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за аварии на Минских кабельных сетях произошла остановка насосного оборудования водозабора в Боровлянах. В результате давление на водопроводной сети снизилось. Неудобства могли почувствовать жители Советского и Первомайского районов Минска.

В оперативном порядке шесть бригад «Минскэнерго» направили для восстановления электроснабжения потребителей. С задачей ремонтники справились менее чем за час. Своих специалистов для выполнения регламентных работ задействовал и «Минскводоканал». Сейчас производится плавный запуск насосов и восстановление давления в водопроводной сети. Однако потребителей предупреждают: в ближайшее время в некоторых кварталах города возможно ухудшение качества воды.

Сергей Майсюк, начальник диспетчерской службы УП «Минскводоканал»:

Произошла остановка насосного оборудования водозабора № 5 в Боровлянах. Бригадами УП «Минскводоканал» проводятся регламентные работы по выявлению возможных ухудшений качества воды после отключения энергосистемы. Мы задействовали все свободные единицы, чтобы обеспечить качество воды потребителям. В настоящее время в нашу службу не поступают обращения от граждан.

Также из-за отсутствия напряжения перестали работать светофоры, было временно остановлено движение трамваев и троллейбусов. В «Минсктрансе» экстренно приняли меры: транспорт частично перенаправили по другим маршрутам, запустили временный автобус.