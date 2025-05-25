Чернецкий: я зарубил у себя на носу, что актёр должен уметь абсолютно всё

Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь:

Я с первых дней моих в профессии с этим борюсь.

Александр Осенко:

Каким образом?

Руслан Чернецкий:

Я доказываю всем, что я могу любой жанр абсолютно.

Александр Осенко:

Вам это удается сейчас.

Руслан Чернецкий:

Да, потому что я над этим работаю. Для меня это вызов. Для меня это, скажем так, наверное, даже не то чтобы спортивный интерес, потому что одна из заповедей, которую я зарубил у себя на носу, которую нам оставил Константин Сергеевич Станиславский, вот именно про это, про амплуа. Актер должен уметь все абсолютно. Существует, скажем так, школа, которая этому обучает, существуют навыки, которые тебе, собственно говоря, помогают в этой профессии. А уже вдохновение, когда тебе приходит какая-то... Это в любой профессии так. Но вот эта изюминка, как мы называем с женой, приготовлено с любовушкой, вот эта самая любовушка – это и есть вдохновение творческое. То же самое и у инженеров, то же самое у операторов, то же самое у звукорежиссеров. То же самое у вас, как у ведущего. Какое-то у вас вдохновение, и пошли вопросы интересные, они как будто сами в голову приходят. Бывает такое во время интервью. Но для того, чтобы, скажем так, быть интервьюером, вы должны знать, как это делать. То же самое в актерской профессии. Абсолютно то же самое.