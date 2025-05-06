Военный боевик от 8-классника и новые номинации! Рассказываем о литературном конкурсе «БрамаМар»

Литературный конкурс «БрамаМар» объединяет школьников, студентов и преподавателей. Первые две категории делятся своим творчеством, а третья, возможно, взглянет по-новому на привычные вещи. Получается отличный энергообмен. Об этом и не только рассказала гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Оксана Безлепкина-Чернякевич, доцент кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ, и Полина Корнева, член Союза писателей Беларуси, студентка Белгосмедуниверситета, победитель в номинациях «Проза» и «Поэзия». Александр Стасевич, ведущий:

Расскажите о главных целях и задачах литературного конкурса «БрамаМар».

Оксана Безлепкина-Чернякевич, доцент кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ:

Як і ў кожнага конкурса, у якім удзельнічае моладзь, галоўная мэта – выхаваўчая. Але таксама для нас вельмі важна дапамагчы маладым аўтарам раскрыцца, наладзіць камунікацыю паміж аўтарамі і прафесійнай супольнасцю, таму што гэтыя тэксты чытаюць прафесійныя крытыкі, літаратуразнаўцы і нават пісьменнікі. Александр Стасевич:

А судьи кто? Оксана Безлепкина-Чернякевич:

Выкладчыкі нашай кафедры. У нас ёсць прафесійныя літаратуразнаўцы. Мы ацэньваем тэксты дарослых пісьменнікаў у тым ліку. І калі мы працуем над конкурсам «БрамаМар», то чытаем тэксты маладых.

Оксана Безлепкина-Чернякевич:

Мы тэматычна не абмяжоўвалі ўдзельнікаў нашага конкурса. Можна было пісаць тэксты пра Вялікую Айчынную вайну, можна было – на іншую тэму. Школьнікі і студэнты не могуць пісаць пра вайну так, як пра яе пісалі пісьменнікі-франтавікі або пісьменнікі – дзеці вайны. Пісаць на гістарычныя тэмы моладзі вельмі цяжка, каб не быць банальнымі. У гэтым годзе ў нас нечакана аказаліся вельмі цікавыя тэксты пра вайну. Там вельмі шырокі дыяпазон, пачынаючы ад філасофскай прыпавесці і заканчваючы баевіком на ваенную тэматыку. Быў тэкст пра вайну, вельмі складаны тэхнічна. Героі размаўлялі на розных мовах, былі адлюстраваны дыялектныя асаблівасці. А калі мы расшыфравалі работы... Мы ведалі, што гэта школьнік, але аказалася, што гэта васьмікласнік. Александр Меженный, ведущий:

Вас как молодого автора что больше волнует? Какие темы вы поднимаете?

Полина Корнева, член Союза писателей Беларуси:

Как студентка Белорусского государственного медицинского университета меня не может не волновать тема медицины. Я молодая девушка, которая хочет писать про медицину глазами молодого специалиста, девушки и простого человека, который существует в этом мире. Александра Каштанова, ведущая:

Что дает победа в таком конкурсе молодым авторам и как в дальнейшем она может повлиять на их литературную судьбу?