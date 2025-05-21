В этой семье все поют! Многодетная мама рассказала, как привить детям любовь к творчеству

Недавно в Беларуси отметили Международный день семьи. В нашей стране брак, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. А традиционные семейные ценности (как союз женщины и мужчины) отражены в обновленной Конституции и закреплены на ментальном уровне. Мы познакомим вас с теми, для кого семья и дети – это не просто слова, а настоящий смысл жизни, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Именно музыка когда-то и связала эту прекрасную пару артистов. Ирина и Ян познакомились в народной студии эстрадной песни «Апрель». Выступали в местном центре культуры, вместе ездили на гастроли. Сегодня музыканты воспитывают троих детей, младшему Дамиру всего 7 месяцев, а вот старшие сестры (Милана и Ксения) пошли по стопам родителей и также нашли себя в творчестве.

Ирина Кез-Скварчевская, многодетная мама:

Все с самого детства – и я, и дети – с раннего возраста поем. Познакомились мы тоже в доме культуры.

По жизни с песней. Эта фраза как нельзя лучше описывает эту яркую и харизматичную семью. В районном центре культуры Скварчевских знают все, ведь Ирина поет на этой сцене с самого детства. Сегодня в студии эстрадной песни «Апрель» чуть больше 20 человек. Без творческой группы не обходится ни одно районное мероприятие, гастролируют артисты и по разным городам.