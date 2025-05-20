120 мероприятий и больше 1500 участников! Узнали о новых площадках летнего музыкально-туристического сезона

Екатерина Забенько, ведущая: Сколько всего в рамках летнего музыкально-туристического сезона, который продлится около четырех месяцев, пройдет мероприятий? Сколько будет задействовано участников?

Уже 24 мая центр Минска превратится в открытое пространство для творчества. Стартует долгожданный летний музыкально-туристический сезон. Почти на четыре месяца каждый уголок столицы окутает незабываемая атмосфера, которая неизменно дарит ощущение праздника и магнитом притягивает в Минск зарубежных туристов.

Светлана Силич, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома: За весь летний музыкально-туристический сезон примерно 120 мероприятий (это только что касается летнего периода) и порядка 1 500 и более участников. География и количество участников летнего музыкально-туристического сезона с каждым годом увеличивается, поэтому, я думаю, что даже больше.

Екатерина Забенько: Какие будут площадки в этом году, где появятся новые?

Ольга Цыбульская, заместитель директора ГУ «Минскконцерт»:

Новую одну озвучивали. Это Лошицский парк, театральная площадка. Также еще плюс три. Детская интерактивная площадка «Под волшебным зонтиком». Взрослые приходят на главную площадку Верхнего города, начинается «Классика у Ратуши». Естественно, ребенок может отдохнуть здесь же на интерактивной площадке. Звучит музыка.

Вторая новая площадка – это литературно-музыкальная гасцёўня «Читальная симфония». Мы так назвали, потому что вы не только читаете книги, а также наслаждаетесь классической музыкой.

И еще момент – это караоке, ваше соло, где вы можете показать себя, какой вы хороший исполнитель. Также на территории Верхнего города есть танцевальная площадка, где представлены направления различных клубов. Показывая свое мастерство, вы можете вместе с ними танцевать, но в то же время вы можете найти взаимодействие, создать какие-то контакты и записаться в эти любительские объединения, чтобы исполнять эти танцы на высоком, профессиональном уровне.