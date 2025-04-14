Каждый макет – произведение искусства. Поговорили с художницей, которая делает мини-версии архитектурных шедевров

Край на семи холмах, великолепных памятников архитектуры и Налибокской пущи – художник Ирина Згирская воспевает красоту родной Воложинщины в картинах и макетах. В Центре творчества детей и молодежи она ведет кружок самоцветы и зажигает в каждом искорку креатива и искусства. Тут случай, когда любимое хобби стало профессией.

Ирина Згирская, педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи Воложинского района:

Мой творческий путь начался с детства. Дедушка у меня был портной, золотые руки. Все знали, что он может шить и свадебное платье, и кожух, все что угодно. Я тоже могу шить. Кружков у меня было много. Рисование всегда было. С первого класса говорили, Ирина хорошо рисует. Все плакаты, стенгазеты выполняла я. Образование у меня высшее. Педагог-художник, преподаватель изобразительного искусства, черчения, народных ремесел. Училась я в Минске, в педагогическом университете Максима Танка.