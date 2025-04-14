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Каждый макет – произведение искусства. Поговорили с художницей, которая делает мини-версии архитектурных шедевров

14 апреля 2025 11:43
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Край на семи холмах, великолепных памятников архитектуры и Налибокской пущи – художник Ирина Згирская воспевает красоту родной Воложинщины в картинах и макетах. В Центре творчества детей и молодежи она ведет кружок самоцветы и зажигает в каждом искорку креатива и искусства. Тут случай, когда любимое хобби стало профессией.

Каждый макет – произведение искусства. Поговорили с художницей, которая делает мини-версии архитектурных шедевров -2

Ирина Згирская, педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи Воложинского района:
Мой творческий путь начался с детства. Дедушка у меня был портной, золотые руки. Все знали, что он может шить и свадебное платье, и кожух, все что угодно. Я тоже могу шить. Кружков у меня было много. Рисование всегда было. С первого класса говорили, Ирина хорошо рисует. Все плакаты, стенгазеты выполняла я. Образование у меня высшее. Педагог-художник, преподаватель изобразительного искусства, черчения, народных ремесел. Училась я в Минске, в педагогическом университете Максима Танка.

Каждый макет – произведение искусства. Поговорили с художницей, которая делает мини-версии архитектурных шедевров -4

С детства Ирина восхищалась архитектурой, еще одна муза, история и путешествия во времени. Изучая старинные памятники, дух захватывает. Увидев в центре макет Воложинской церкви, загорелась и решила воплотить все свои знания и умения. Вместе с коллегой сделали мини-версии дворцово-паркового ансамбля Тышкевичей и костела Святого Иосифа. Жители Воложина были в восторге. Успех вдохновил на новые шедевры. За каждым проектом настоящая экспедиция. Информация собирается по крупицам, из архивов, общения с краеведами и старожилами.

Подробности в видео.

# Творчество

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