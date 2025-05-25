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Творческий человек может быть чиновником? Вот что ответил Руслан Чернецкий

25 мая 2025 07:18
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Встречаясь с вами, обсуждая эту тему, я понимаю, мы развенчиваем миф, что человек творческой профессии может быть чиновником. Потому что чиновник – это дисциплина, а творческий человек – это свобода.

Творческий человек может быть чиновником? Вот что ответил Руслан Чернецкий-2

Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь:
Во-первых, меня в моей свободе никто не ограничивает. Начнем с этого.

Александр Осенко:
Вы вписались в ритм чиновника легко?

Руслан Чернецкий:
Да. Очень даже легко. Потому что я понимал, что чем быстрее я это сделаю, тем мне будет легче.

Александр Осенко:
Коллеги не злоупотребляют? Сейчас не пытаются решать свои проблемы?

Руслан Чернецкий:
Я бы так не сказал, потому что они прекрасно понимают, что я же знаю все изнутри. Я с профессиональной точки зрения знаю весь процесс и, скажем так, что в этом процессе ценно. Мне невозможно в какой-то степени запудрить голову.

# Творчество # Культура # Интервью # Александр Осенко # Руслан Чернецкий

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