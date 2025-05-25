Творческий человек может быть чиновником? Вот что ответил Руслан Чернецкий

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Встречаясь с вами, обсуждая эту тему, я понимаю, мы развенчиваем миф, что человек творческой профессии может быть чиновником. Потому что чиновник – это дисциплина, а творческий человек – это свобода.
Руслан Чернецкий, министр культуры Республики Беларусь:
Во-первых, меня в моей свободе никто не ограничивает. Начнем с этого.
Александр Осенко:
Вы вписались в ритм чиновника легко?
Руслан Чернецкий:
Да. Очень даже легко. Потому что я понимал, что чем быстрее я это сделаю, тем мне будет легче.
Александр Осенко:
Коллеги не злоупотребляют? Сейчас не пытаются решать свои проблемы?
Руслан Чернецкий:
Я бы так не сказал, потому что они прекрасно понимают, что я же знаю все изнутри. Я с профессиональной точки зрения знаю весь процесс и, скажем так, что в этом процессе ценно. Мне невозможно в какой-то степени запудрить голову.