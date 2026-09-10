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Новости по тегу #Татьяна Селивоник

V Минский международный экономический форум стартует 11 сентября
10 сентября 2026 07:41

V Минский международный экономический форум стартует 11 сентября

Как готовятся к Международному форуму экономического сотрудничества, рассказали в Мингорисполкоме
08 сентября 2025 16:28

Как готовятся к Международному форуму экономического сотрудничества, рассказали в Мингорисполкоме

ФОК и пожарное депо – где в Минске откроют новые объекты, рассказала эксперт
08 сентября 2025 16:27

ФОК и пожарное депо – где в Минске откроют новые объекты, рассказала эксперт

Деловые переговоры и культурная программа – Дни Минска пройдут в Казани и Уфе на этой неделе
09 июня 2025 06:50

Деловые переговоры и культурная программа – Дни Минска пройдут в Казани и Уфе на этой неделе

Порядка 25 стран примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске
05 сентября 2024 17:36

Порядка 25 стран примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске

Как правильно составить письменное обращение с жалобой?
16 апреля 2019 10:03

Как правильно составить письменное обращение с жалобой?

Стоит приходить на приём с жалобой или лучше отправить электронное обращение?
16 апреля 2019 10:03

Стоит приходить на приём с жалобой или лучше отправить электронное обращение?

Куда жаловаться минчанам и что делать, если на обращение не реагируют?
16 апреля 2019 09:04

Куда жаловаться минчанам и что делать, если на обращение не реагируют?

Тренажёры в метро предлагают установить минчане
15 апреля 2019 11:29

Тренажёры в метро предлагают установить минчане

В Мингорисполкоме подвели итоги работы с обращениями граждан за первое полугодие 2015
29 июля 2015 18:42

В Мингорисполкоме подвели итоги работы с обращениями граждан за первое полугодие 2015