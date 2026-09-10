Новости по тегу #Татьяна Селивоник

На мероприятии ожидается около 250 зарубежных гостей из 15 стран, среди которых представители России, Китая, Турции, Индии, Ирана, а также государств Центральной и Юго-Восточной Азии.
В рамках форума мы планируем проведение выставки, презентации нашего медицинского и туристического потенциала, где смогут ознакомиться участники форума, делегации с новыми инновационными технологиями.
В Ленинском районе планируется открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Мандарин», в Первомайском районе – детского сада, а в ЖК «Северный берег» – пожарное депо.
В столице Татарстана делегация Мингорисполкома уже сегодня. В программе – бизнес-форум, на котором Минск представит свой инвестиционной и туристический потенциал.
На время проведения городских мероприятий, приуроченных ко Дню города, в Минске будет изменено и движение общественного транспорта.
10 октября 2026 17:05
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