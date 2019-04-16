Куда жаловаться минчанам и что делать, если на обращение не реагируют?

Куда лучше минчанам обращаться с жалобой, узнали у начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома в программе «Большой город».

Татьяна Селивоник, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

Нужно непосредственно обращаться в наши местные органы власти, районные администрации, в Мингорисполком.

Каков порядок рассмотрения обращения?

Татьяна Селивоник:

Обращение поступает в Мингорисполком. Оно расписывается и начинается с ним работа. Определяется исполнитель.

Неделю назад было такое обращение. Человек обратился, что в подвале течёт труба. Такое обращение рассматривается только с выездом на место.

Собирается комиссия, выезжает на место и смотрит ситуацию. Когда они выехали, конечно, мы увидели, что действительно труба течёт. ЖЭУ в это время ничего не делал. Вопрос был решён мгновенно, но и виновные лица привлечены к ответственности за то, что целый месяц не принимали никаких мер. Это недопустимо в работе с людьми.

Что делать, когда ничего не предпринимают?

Татьяна Селивоник:

Мы привлекаем к ответственности таких должностных лиц и тех, кто перенаправил обращения, и тех, кто ничего не сделал в тот момент, когда человек первично обратился, и не смог помочь.