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ФОК и пожарное депо – где в Минске откроют новые объекты, рассказала эксперт

08 сентября 2025 16:27
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Белорусская столица готовится отпраздновать свой 958 день рождения. К своей главное дате Минск снова похорошел, пополнился объектами. Заиграли новыми красками целые микрорайоны, обновились зоны отдыха, парки, скверы, преобразились многие здания. Все это результат работы почти 2 миллионов горожан. В Год благоустройства у каждого жителя особая миссия – сделать свой город чище, уютнее и комфортнее для всех. Это значит заботиться о зеленых зонах, поддерживать чистоту улиц, бережно относиться к общественным пространствам и вдохновлять окружающих своим примером. Вместе легче создавать места, где приятно жить, растить детей и, конечно, отдыхать. О том, как пройдет празднование дня рождения столицы, и с какими результатами город подошел к очередной значимой дате в истории, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

День города – какие мероприятия подготовили для минчан и гостей столицы.

Юлия Алексеюк, ведущая:
По традиции к праздничным датам в Минске открываются новые объекты. Какие подарки ждут белорусов в 2025 году ко Дню города?

ФОК и пожарное депо – где в Минске откроют новые объекты, рассказала эксперт-2

Татьяна Селивоник, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:
Планируется открывать в Ленинском районе физкультурно-оздоровительный комплекс «Мандарин» – большой комплекс с бассейном. В Первомайском районе планируется открытие нового детского сада. В каждом районе города Минска будет открыта новая зона отдыха. Где строится «Северный берег» будет открыто пожарное депо. Причем пожарное депо построено инвестором и безвозмездно будет передано в Республику Беларусь.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Татьяна Селивоник # День города в Минске

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