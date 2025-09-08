ФОК и пожарное депо – где в Минске откроют новые объекты, рассказала эксперт

Белорусская столица готовится отпраздновать свой 958 день рождения. К своей главное дате Минск снова похорошел, пополнился объектами. Заиграли новыми красками целые микрорайоны, обновились зоны отдыха, парки, скверы, преобразились многие здания. Все это результат работы почти 2 миллионов горожан. В Год благоустройства у каждого жителя особая миссия – сделать свой город чище, уютнее и комфортнее для всех. Это значит заботиться о зеленых зонах, поддерживать чистоту улиц, бережно относиться к общественным пространствам и вдохновлять окружающих своим примером. Вместе легче создавать места, где приятно жить, растить детей и, конечно, отдыхать. О том, как пройдет празднование дня рождения столицы, и с какими результатами город подошел к очередной значимой дате в истории, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

День города – какие мероприятия подготовили для минчан и гостей столицы.

Юлия Алексеюк, ведущая:

По традиции к праздничным датам в Минске открываются новые объекты. Какие подарки ждут белорусов в 2025 году ко Дню города?