Тренажёры в метро предлагают установить минчане

Какие были интересные предложения от минчан, рассказали в программе «Большой город».

Татьяна Селивоник, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

Были различные предложения. Вот буквально на днях поступило предложение в Мингорисполком от жителя о том, чтобы сейчас, в преддверии Европейских игр, которые будут организованы в Республике Беларусь, в метро установить тренажёры, чтобы люди и гости, которые приедут, могли поучаствовать не только как зрители, но и провести физкультминутку, потому что очень много будут передвигаться в метро. Я думаю, очень интересное может быть предложение.