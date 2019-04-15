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Тренажёры в метро предлагают установить минчане

15 апреля 2019 11:29
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Какие были интересные предложения от минчан, рассказали в программе «Большой город».

Татьяна Селивоник, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:
Были различные предложения. Вот буквально на днях поступило предложение в Мингорисполком от жителя о том, чтобы сейчас, в преддверии Европейских игр, которые будут организованы в Республике Беларусь, в метро установить тренажёры, чтобы люди и гости, которые приедут, могли поучаствовать не только как зрители, но и провести физкультминутку, потому что очень много будут передвигаться в метро. Я думаю, очень интересное может быть предложение.

# общество # общество # Татьяна Селивоник # Фотофакт

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