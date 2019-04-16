Стоит приходить на приём с жалобой или лучше отправить электронное обращение?

Стоит ли приходить на приём с жалобой или лучше отправить электронное обращение, рассказали в программе «Большой город».

Татьяна Селивоник, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

Я считаю, что стоит приходить на приёмы. Минчане с удовольствием и правильно идут на личные приёмы, и они реально понимают, что, как говорится, глаза в глаза, можно больше рассказать о своей жизненной ситуации, которую каждый считает, что она самая глобальная, и в этом случае быстрее помогут. Изначально многие люди пишут свои обращения. После того, как получают ответы, зачастую их не удовлетворяют, они идут на приёмы даже к тем же руководителям, которые эти ответы и подписывают, и излагают свою точку зрения на тот ответ, который они получили. Есть, конечно, много таких случаев, что после приёмов вопросы пересматриваются в пользу граждан. Если взять в процентном отношении, сколько письменных и электронных обращений, это 50 на 50. Если ещё 3 года назад электронные обращения занимали 20-30% от поступившей почты в Мингорисполком, в данный момент активно используют именно электронные обращения не только в Мингорисполком, но и в другие организации города Минска.