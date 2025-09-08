Прямой эфир

Как готовятся к Международному форуму экономического сотрудничества, рассказали в Мингорисполкоме

08 сентября 2025 16:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская столица готовится отпраздновать свой 958 день рождения. К своей главное дате Минск снова похорошел, пополнился объектами. Заиграли новыми красками целые микрорайоны, обновились зоны отдыха, парки, скверы, преобразились многие здания. Все это результат работы почти 2 миллионов горожан. В Год благоустройства у каждого жителя особая миссия – сделать свой город чище, уютнее и комфортнее для всех. Это значит заботиться о зеленых зонах, поддерживать чистоту улиц, бережно относиться к общественным пространствам и вдохновлять окружающих своим примером. Вместе легче создавать места, где приятно жить, растить детей и, конечно, отдыхать. О том, как пройдет празднование дня рождения столицы, и с какими результатами город подошел к очередной значимой дате в истории, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

ФОК и пожарное депо – где в Минске откроют новые объекты, рассказала эксперт.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Мы ожидаем проведение Минского международного форума экономического сотрудничества. Он пройдет уже, насколько я знаю, в четвертый раз. Чем он будет отличаться от предыдущих?

Как готовятся к Международному форуму экономического сотрудничества, рассказали в Мингорисполкоме-2

Татьяна Селивоник, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:
На данный момент уже зарегистрировано порядка 100 иностранных участников из 19 различных стран. Поэтому это первый такой год, что действительно не только Российская Федерация – наш, конечно, главный торговый партнер, но и другие страны также приезжают к нам на наш международный экономический форум. В рамках форума мы планируем проведение выставки, презентации нашего медицинского и туристического потенциала, где смогут ознакомиться наши участники форума, делегации с новыми инновационными технологиями. Все здравницы Республики Беларусь могут презентовать себя также на этом форуме. Поэтому он в 2025 году у нас будет не только экономический, а также будет еще уклон на медицину и туризм.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Татьяна Селивоник # День города в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
ФОК и пожарное депо – где в Минске откроют новые объекты, рассказала эксперт
08 сентября 2025 16:27

ФОК и пожарное депо – где в Минске откроют новые объекты, рассказала эксперт

День города – какие мероприятия подготовили для минчан и гостей столицы
08 сентября 2025 15:50

День города – какие мероприятия подготовили для минчан и гостей столицы

Как испечь хлеб по старинному рецепту? В белорусской агроусадьбе проведут мастер-класс с дегустацией
08 сентября 2025 15:47

Как испечь хлеб по старинному рецепту? В белорусской агроусадьбе проведут мастер-класс с дегустацией