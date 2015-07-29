В Мингорисполкоме подвели итоги работы с обращениями граждан за первое полугодие 2015

Новости Беларуси. 230 прямых телефонных линий и сотни личных приёмов. В Мингорисполкоме подвели итоги работы с обращениями граждан за первое полугодие. Анализ устных, письменных и электронных жалоб и предложений показал, что для минчан по-прежнему актуальны вопросы ЖКХ, строительства и жилищной политики. Однако специалисты отмечают: количество звонков заметно уменьшилось по сравнению с началом года, и всё чаще вместо жалоб можно услышать слова благодарности. В этом убедилась и корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ.

Кто стучит, тому всегда откроют. В случае Александра Зихманчука народная мудрость получила реальное подтверждение. Чтобы решить, по сути, бытовой вопрос, мужчине понадобилось лишь один раз попасть на прием в районную администрацию.

Александр Зихманчук, активист:

Выслушали мою идею, охотно поддержали, дали мне план территории, рассказали, как город планировали развивать.

Более года назад эко-активист стал хозяином собственных квадратных метров по улице Франциска Скорины. Тогда мужчина и обратил внимание на заброшенный пруд недалеко от дома. По соседству велась стройка, и заниматься благоустройством небольшого водоёма было попросту некому.

Александр нашёл единомышленников и уже с готовым предложением по очистке пруда записался на личный приём к главе администрации Первомайского района. Мужчина признается, что проблема решилась мгновенно.

Александр Зихманчук, активист:

Так как я чувствую в себе физические силы и, может, какие-то административные, я думаю, что в наших силах эту проблему решить.

Совместными усилиями зеленстроевцев и местных жителей территорию очистили от сухой травы, береговую линию привели в порядок, а уже завтра приступят к очистке дна водоема.

Дмитрий Питерский, директор УП «Зеленстрой Первомайского района г. Минска»:

Сейчас постоянно общаемся, где можем – помогаем: где-то техникой, где-то людьми. Мы всегда готовы пойти на встречу. У нас есть для этого возможности, есть желание.

Совместно, а главное эффективно и оперативно справляться с волнующими проблемами – уже традиционной и весьма плодотворной формой работы с населением стали и прямые телефонные линии, которые с середины января этого года каждую субботу проводятся в городе.

На связь с минчанами выходит руководство столичной мэрии и районных администраций, а также представители структурных подразделений Мингорисполкома. За время такого общения на телефоны городских чиновников поступило около двух с половиной тысяч звонков.

Татьяна Селивоник, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

Если сравнивать начало года и сейчас, то идет снижение на 20 процентов. Это говорит о том, что прямые телефонные линии дают свой результат. Наблюдается сокращение граждан на прием в районных администрациях.

Татьяна Колядко, первый заместитель главы администрации Московского района:

Те вопросы и проблемы, которые возникают у людей, администрации и службы районов своевременно решают. Приятно даже часто во время проведения прямой линии получать благодарности за то, что услышали, сделали, выполнили.

Специалисты отмечают: с каждым месяцем звонков становится всё меньше. В целом за полгода количество обращений снизилось на 5 процентов. Неизменным остается только рейтинг волнующих минчан тем. Первое место, по-прежнему, занимает сфера ЖКХ.

Игорь Бурш, исполняющий обязанности главного инженера УП «ЖРЭО Московского района г. Минска»:

С людьми общаюсь практически ежедневно. Личное общение более полезно, чем письменные обращения или другим образом.

Наряду с прямыми телефонными линиями популярность набирают и электронные обращения. По сравнению с прошлым годом их количество выросло почти в два раза. Но городские власти на достигнутом результате не останавливаются и продолжают активную работу с населением. Уже в эту субботу на связь с минчанами выйдет председатель комитета экономики Мингорисполкома Юрий Трущенко.