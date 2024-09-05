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Порядка 25 стран примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске

05 сентября 2024 17:36
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13 сентября в Минске состоится Международный форум экономического сотрудничества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нем примут участие порядка 25 стран, в том числе свыше 20 регионов России. С четырьмя из них в рамках проведения Дня города будут подписаны соглашения о двустороннем сотрудничестве в различных сферах. Это Пензенская область, Бишкек, Баку и Пермь.

Порядка 25 стран примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске-2

Татьяна Селивоник, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:
Помимо наших гостей, уже сейчас зарегистрированы на форуме 300 человек, поэтому будет большая выставка инновационных разработок в рамках работы этого форума. Будут презентованы наши СЭЗ, предприятия с резидентами, промышленные предприятия. Также будут у нас представлены Минский городской технопарк со своими резидентами.

Порядка 25 стран примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске-4

На время проведения городских мероприятий, приуроченных ко Дню города, в Минске будет изменено и движение общественного транспорта: на некоторых маршрутах уменьшат интервал ожидания. Где есть возможность, увеличат вместительность транспортных средств. Учтут и резерв подвижного состава, в частности, в ночное время.

Порядка 25 стран примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске-6

Юрий Супранович, директор ГП «Столичный транспорт и связь»:
Мы планируем сократить интервалы на таких маршрутах, как единица, сотый маршрут. Что касается работы Минского метрополитена, здесь также предусматривается сокращение интервала до пяти минут. Также будет предусмотрен резерв на первой и второй линии. После 19 часов еще дополнительно на второй линии будет два вагона.

День города Минск отметит 14 сентября, в этом году белорусской столице – 957 лет.

# День города в Минске # Транспорт Беларуси # Юрий Супранович # Татьяна Селивоник # Экономика # Работа транспорта в Минске

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