Порядка 25 стран примут участие в Международном форуме экономического сотрудничества в Минске

13 сентября в Минске состоится Международный форум экономического сотрудничества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В нем примут участие порядка 25 стран, в том числе свыше 20 регионов России. С четырьмя из них в рамках проведения Дня города будут подписаны соглашения о двустороннем сотрудничестве в различных сферах. Это Пензенская область, Бишкек, Баку и Пермь.

Татьяна Селивоник, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:

Помимо наших гостей, уже сейчас зарегистрированы на форуме 300 человек, поэтому будет большая выставка инновационных разработок в рамках работы этого форума. Будут презентованы наши СЭЗ, предприятия с резидентами, промышленные предприятия. Также будут у нас представлены Минский городской технопарк со своими резидентами.

На время проведения городских мероприятий, приуроченных ко Дню города, в Минске будет изменено и движение общественного транспорта: на некоторых маршрутах уменьшат интервал ожидания. Где есть возможность, увеличат вместительность транспортных средств. Учтут и резерв подвижного состава, в частности, в ночное время.