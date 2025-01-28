Новые производства и рабочие места – как Вилейский район стал примером успешного развития регионов

Развитая дорожная инфраструктура, в шаговой доступности школы, поликлиники, детские сады. Сегодня комфортные условия проживания в каждом регионе Минской области. И это у местной власти – на особом контроле. В районе развивается промышленность, реализуются значимые инвестпроекты. Все делается для того, чтобы повысить качество жизни. Как ведется работа в этом направлении в Вилейском районе – рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Минская область – регион малых городов. Аграрных, промышленных, культурных. За последние десятилетия населенные пункты получили масштабную поддержку. В том числе, благодаря государственной комплексной программе. Многие поселки пережили настоящую эпоху возрождения, превратившись в крупные развитые центры. Сегодня в Вилейском районе проживет свыше 46 тысяч человек, большая половина – в городе. Это современный населенный пункт, с развитой инфраструктурой. Ежегодно реализуются новые проекты, создаются рабочие места, возводятся жилые и социальные объекты. Во главе угла здесь человек.

Анатолий Завацкий, председатель Вилейского райисполкома: 2024 год был довольно успешный для Вилейского района с точки зрения развития экономики. Это завод по производству порошковых красок, иностранное предприятие, единственное предприятие на постсоветском пространстве, которое занимается этим производством. Самое отрадное, что это предприятие было открыто 2 июля, в день освобождения нашей страны от фашистско-немецких захватчиков. На предприятии обеспечено 117 рабочих мест. Главное, что мы начали обновление животноводческих комплексов, 30 декабря был введен в эксплуатацию животноводческий комплекс в агрогородке Нарочь. Реализован по Указу Президента № 442 на 800 голов дойное стадо. Сейчас начинается комплектация этого комплекса. Думаю, к концу года, по поручению Президента, 7 тысяч килограмм удоя на корову мы достигнем. Началось строительство жилого дома многоквартирного, там будет социальное жилье и жилье для военнослужащих. Вилейка – такой регион, что больше развито индивидуальное жилищное строительство.

Системная работа по обеспечению населения трудовыми местами продолжается. В центральном регионе действует инвестиционная программа «Один район – один проект». Она нацелена на развитие регионов. За все время открылись и уже вышли на полную мощность десятки производств, которые закрывают потребности внутреннего рынка, успешно поставляют продукцию на экспорт. Созданы свыше 400 новых рабочих мест. В 2025 году в Вилейке открыт уникальный цех по производству первого белорусского сыра камамбер. На базе молочного завода. Общий объем инвестиций составил около 30 миллионов рублей. Чтобы возвести и запустить производственную линию понадобился год.

Тамара Чичиро, директор молочного завода:

Это был очень сложный путь, всегда очень тяжело протаптывать дорогу первыми, неизвестную дорогу. Благодаря работе нашего коллектива, работе технологов, инженеров, строителей, благодаря колоссальной поддержке нашего государства, мы этот путь прошли все вместе. И я уверена, что наши любимые потребители по достоинству оценят наш новый продукт и он займет свое почетное место на столе каждого белоруса. Мощность производства – 3 тонны в сутки, 90 тонн в месяц. Сейчас мы планируем отработать технологию сыра камамбер, в дальнейшем у нас в планах выпуск сыра бри, возможно еще каких-то других вариантов, которые придумают наши технологи.

Благодаря открытию нового цеха на заводе появилось более 40 рабочих мест. На предприятии установлено самое современное оборудование, работают лучшие специалисты. Технология производства сыров максимально соответствует французской. Вкус не хуже, а даже изысканнее и со своей пикантностью. Продукция технологически требовательная – по тепловому режиму и сырью. Поэтому учтены все моменты. Сырье будет поступать на участок с молочно-товарного комплекса, который был построен в агрогородке Любань в 2024 году. Потребность – 24 тонны в сутки. Кроме производства камамбера, линия подходит для изготовления бри и феты.