В Нарочи запустили линию производства сыра с голубой плесенью

Новые возможности агропромышленного комплекса. Вслед за выпуском камамбера в Беларуси запустили производство сыра с голубой плесенью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новую линию торжественно открыли в агрогородке Нарочь Мядельского района. Элитные виды молочной продукции стали еще более доступными. Увеличились и объемы выпуска. Теперь это более 80 тонн в месяц. Новое производство сыра – это реализация программы «Один район – один проект».

Тамара Чичиро, генеральный директор «Минского молочного завода № 1»: Мы поставили новое дополнительное оборудование по производству сыра, мы увеличили почти в два раза объем камер созревания, мы закупили новую климатическую систему, которая позволит плесени более равномерно и быстро развиваться. Поставили новое фасовочное оборудование, которое позволяет фасовать сыр порционно в газовую среду, с помощью которой мы сохраняем живую плесень.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы открывали новые комплексы, вводили их с новым оборудованием, с новыми технологиями. Больше шла задача на увеличение объема производства молока, исходного сырья для переработки на наших предприятиях. А сегодня мы уже всерьез задумываемся, мы уже это проводили на Слуцком сыродельном комбинате и вот на Первом молочном, о том, что нужно расширять объемы переработки молока.

Большая часть продукции Нарочанского участка «Минского молочного завода № 1» идет на экспорт. Освоены рынки России, Казахстана, Грузии, Азербайджана и других стран.