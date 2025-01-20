В Вилейке начнут выпускать сыр камамбер – не отличается от европейского
Обеспечить рабочие места, достойную зарплату и качественную жизнь в каждом регионе Беларуси. Для этого в стране действует инвестиционная программа «Один район – один проект». В ходе ее реализации уже открыты десятки новых предприятий, которые выпускают инновационную и импортозамещающую продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совсем недавно еще один инвестпроект был реализован на базе Вилейского участка Минского молочного завода.
Чем в ближайшее время порадуют белорусских гурманов, расскажет Артем Шукалович.
Программа «Один район – один проект», инициированная главой государства, нацелена на развитие регионов. Ведь именно в них сила страны. Инвестиции помогают запускать новые, а главное – уникальные производства. Так, теперь в Вилейке начнут выпускать сыр камамбер. Участие в открытии нового цеха приняли глава Администрации Президента Дмитрий Крутой и председатель Минского облисполкома Александр Турчин.
Проект не только инновационный, но и имиджевый. Раньше такой сыр в нашей стране не выпускали. Общий объем инвестиций составил порядка 30 миллионов рублей. Понадобился год, чтобы возвести цех и запустить производство.
Артем Шукалович, корреспондент:
Благодаря открытию новой производственной линии на предприятии появилось более 40 рабочих мест. А самое главное, на достигнутом не остановятся. Совсем скоро могут освоить и другие виды сыров.
Линия подходит для производства сыра бри, феты. Но пока все внимание на камамбер. Производственная мощность – 3 тонны в день. Пока поставки будут вестись только на внутренний рынок, в перспективе рассматривают и экспорт.
Тамара Чичиро, директор ОАО «Минский молочный завод № 1»:
Сегодня очень важный день не только для нашего холдинга «Первый молочный», но и для всей молочной отрасли Республики Беларусь. Это был очень сложный путь, всегда очень тяжело протаптывать дорогу первыми, неизвестную дорогу. И благодаря работе нашего коллектива, работе технологов, инженеров, строителей, благодаря огромной, колоссальной поддержке нашего государства мы этот путь прошли все вместе.
Сама новинка в представлении не нуждается. Классический мягкий французский сыр, знакомый многим. Только раньше приходилось его экспортировать, теперь будем делать сами. Технология максимально соответствует французской. Вкус – тоже.
Антон Каленик, шеф-повар:
Наш белорусский очень классный. Он вообще не отличается от европейского. Поверьте мне. Я пробовал разные сыры разных заводов. Был на заводе во Франции. Был на заводе у нас здесь, в Вилейке. Уникальный сыр, попробуйте, вы не пожалеете.
Порадует ценителей не только вкус, но и цена. Собственное производство поможет сделать камамбер доступнее для каждого.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Сегодня с учетом того, что этого продукта нет на рынке из-за пошлин и других моментов, цена на него выше средней мировой, среднефранцузской, среднероссийской где-то в два раза. Поэтому классический по миру сыр с белой плесенью находится в среднем диапазоне 2 евро за упаковку 200-250 грамм. На наших полках он дороже в два раза почти. Предприятие обещает, что по цене даже получится дешевле тех продуктов, которые на сегодня импортируются.
Благодаря программе «Один район – один проект» уже открыты десятки производств. Появились тысячи рабочих мест. Ее реализация продолжится и в этом году. Что касается белорусского камамбера, увидеть его на прилавках можно будет уже к концу недели.