В Вилейке начнут выпускать сыр камамбер – не отличается от европейского

Обеспечить рабочие места, достойную зарплату и качественную жизнь в каждом регионе Беларуси. Для этого в стране действует инвестиционная программа «Один район – один проект». В ходе ее реализации уже открыты десятки новых предприятий, которые выпускают инновационную и импортозамещающую продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совсем недавно еще один инвестпроект был реализован на базе Вилейского участка Минского молочного завода. Чем в ближайшее время порадуют белорусских гурманов, расскажет Артем Шукалович.

Программа «Один район – один проект», инициированная главой государства, нацелена на развитие регионов. Ведь именно в них сила страны. Инвестиции помогают запускать новые, а главное – уникальные производства. Так, теперь в Вилейке начнут выпускать сыр камамбер. Участие в открытии нового цеха приняли глава Администрации Президента Дмитрий Крутой и председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

Проект не только инновационный, но и имиджевый. Раньше такой сыр в нашей стране не выпускали. Общий объем инвестиций составил порядка 30 миллионов рублей. Понадобился год, чтобы возвести цех и запустить производство. Артем Шукалович, корреспондент:

Благодаря открытию новой производственной линии на предприятии появилось более 40 рабочих мест. А самое главное, на достигнутом не остановятся. Совсем скоро могут освоить и другие виды сыров. Линия подходит для производства сыра бри, феты. Но пока все внимание на камамбер. Производственная мощность – 3 тонны в день. Пока поставки будут вестись только на внутренний рынок, в перспективе рассматривают и экспорт.

Тамара Чичиро, директор ОАО «Минский молочный завод № 1»:

Сегодня очень важный день не только для нашего холдинга «Первый молочный», но и для всей молочной отрасли Республики Беларусь. Это был очень сложный путь, всегда очень тяжело протаптывать дорогу первыми, неизвестную дорогу. И благодаря работе нашего коллектива, работе технологов, инженеров, строителей, благодаря огромной, колоссальной поддержке нашего государства мы этот путь прошли все вместе. Сама новинка в представлении не нуждается. Классический мягкий французский сыр, знакомый многим. Только раньше приходилось его экспортировать, теперь будем делать сами. Технология максимально соответствует французской. Вкус – тоже.

Антон Каленик, шеф-повар:

Наш белорусский очень классный. Он вообще не отличается от европейского. Поверьте мне. Я пробовал разные сыры разных заводов. Был на заводе во Франции. Был на заводе у нас здесь, в Вилейке. Уникальный сыр, попробуйте, вы не пожалеете.