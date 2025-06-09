Новости по тегу #Светлана Сенько

Документ предусматривает запрет на предоставление займов физическим лицам индивидуальными предпринимателями и юридическим лицам, которые не ведут микрофинансовую деятельность.
Какие вопросы теперь будут решать быстрее? Какие возможности председатели ждали дольше всего? Как положения указа изменят жизнь регионов и страны в целом? Разбирались в ток-шоу «По существу».
«Подготовка этого Указа была очень тщательно проработана. И учтены все те пожелания, проблемы, с которыми сталкивались наши председатели райисполкомов».
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