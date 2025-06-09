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Новости по тегу #Светлана Сенько

Ликвидировать «‎серый» рынок займов. Депутаты обсудили изменения в денежно-кредитной политике
09 июня 2025 12:24

Ликвидировать «‎серый» рынок займов. Депутаты обсудили изменения в денежно-кредитной политике

Новые полномочия местной власти – как изменится жизнь белорусов? Обсудили спикеры ток-шоу
03 марта 2025 19:04

Новые полномочия местной власти – как изменится жизнь белорусов? Обсудили спикеры ток-шоу

Вобрал в себя все проблемы, с которыми сталкивались руководители на местах – депутат об Указе Президента
03 марта 2025 17:46

Вобрал в себя все проблемы, с которыми сталкивались руководители на местах – депутат об Указе Президента

В Петриковском районе перезахоронили останки расстрелянных мирных граждан
30 мая 2023 07:45

В Петриковском районе перезахоронили останки расстрелянных мирных граждан

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси
27 января 2021 19:02

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси

Как подать заявку на премию «Человек безбарьерной среды-2020»
12 февраля 2019 09:11

Как подать заявку на премию «Человек безбарьерной среды-2020»

Повозили буквально месяц и все: почему школьники добираются на учебу 20 километров на перекладных
25 января 2017 16:40

Повозили буквально месяц и все: почему школьники добираются на учебу 20 километров на перекладных

День белой трости отмечают 15 октября незрячие люди всего мира
15 октября 2014 17:38

День белой трости отмечают 15 октября незрячие люди всего мира