Как подать заявку на премию «Человек безбарьерной среды-2020»

В конце января в Минске состоялось торжественное вручение премии «Человек безбарьерной среды-2019».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Минской областной организации общественного объединения «БелТИЗ» – Светлана Сенько.

Учредители рассматривают претендентов на премию 2020 года. Это 9 проектов.

Светлана Сенько, председатель Минской областной организации общественного объединения «БелТИЗ»:

Пока 9, но это далеко не окончательное число. Есть возможность присылать заявки в Центр национальной культуры Республики Беларусь для того, чтобы быть соискателем такой премии. 9 мы отобрали из того, что мы видим в СМИ или знаем сами.