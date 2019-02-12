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Как подать заявку на премию «Человек безбарьерной среды-2020»

12 февраля 2019 09:11
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В конце января в Минске состоялось торжественное вручение премии «Человек безбарьерной среды-2019».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Минской областной организации общественного объединения «БелТИЗ» – Светлана Сенько.

Учредители рассматривают претендентов на премию 2020 года. Это 9 проектов.

Светлана Сенько, председатель Минской областной организации общественного объединения «БелТИЗ»:
Пока 9, но это далеко не окончательное число. Есть возможность присылать заявки в Центр национальной культуры Республики Беларусь для того, чтобы быть соискателем такой премии. 9 мы отобрали из того, что мы видим в СМИ или знаем сами.

Как подать заявку на премию «Человек безбарьерной среды-2020»-1

# Конкурс # общество # Светлана Сенько # Фотофакт

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