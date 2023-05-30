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В Петриковском районе перезахоронили останки расстрелянных мирных граждан

30 мая 2023 07:45
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Новости Беларуси. В Петрикове перезахоронили останки мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. В траурной церемонии приняли участие представители местной власти, прокуратуры, военного комиссариата, педагоги и школьники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Петриковском районе перезахоронили останки расстрелянных мирных граждан-1

Поисковые работы проводили в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Благодаря воспоминаниям старожилов прокуратуре удалось установить место на окраине города, где во время войны каратели устраивали жестокие расправы над невинными. Экспертиза останков показала: убиты 15 человек, среди которых шестеро детей. Младшему на момент смерти не исполнилось и года. 

В Петриковском районе перезахоронили останки расстрелянных мирных граждан-4

Светлана Сенько, заместитель председателя Петриковского райисполкома: 
Это место было определено в связи с тем, что здесь недалеко находилась старая церковь. И она перенесена у нас. И это место является святым, мы считаем, и поэтому достойно, чтобы на нем были захоронены мирные жители. 

В Петриковском районе перезахоронили останки расстрелянных мирных граждан-7

Валерия Картынник, ученица Средней школы № 3 Петрикова: 
Я считаю, что каждый житель нашего города должен прийти сюда, отдать дань уважения, знать наших предков, которые погибли в Великую Отечественную войну. 

Всего в Петриковском районе известно 24 места захоронения жертв фашизма. Поисковые работы продолжатся в 2023 году. 

# Великая Отечественная война # общество # Светлана Сенько # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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