В Петриковском районе перезахоронили останки расстрелянных мирных граждан

Новости Беларуси. В Петрикове перезахоронили останки мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. В траурной церемонии приняли участие представители местной власти, прокуратуры, военного комиссариата, педагоги и школьники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисковые работы проводили в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Благодаря воспоминаниям старожилов прокуратуре удалось установить место на окраине города, где во время войны каратели устраивали жестокие расправы над невинными. Экспертиза останков показала: убиты 15 человек, среди которых шестеро детей. Младшему на момент смерти не исполнилось и года.

Светлана Сенько, заместитель председателя Петриковского райисполкома:

Это место было определено в связи с тем, что здесь недалеко находилась старая церковь. И она перенесена у нас. И это место является святым, мы считаем, и поэтому достойно, чтобы на нем были захоронены мирные жители.