Повозили буквально месяц и все: почему школьники добираются на учебу 20 километров на перекладных

О тернистом пути сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока местная власть находится в поиске водителя для подвоза, родители ежедневно ломают голову над тем, как доставить детей в школу и вернуть их домой.

Новости Беларуси. Долгая дорога к знаниям: в Петриковском районе ученицам приходится добираться до школьного автобуса почти 10 километров.

6.40 утра. Для десятиклассниц Светы и Вероники так начинается ежедневная дорога к знаниям. До школы 20 километров: и первые 9 из них сегодня они проедут с отцом Светы.

Родители девочек каждый вечер ищут и договариваются, кто подвезет детей к школьному автобусу.

Владимир Маскальчук, житель деревни Грабов Петриковского района, отец Светы:

В начале учебного года обещали, что будет подвоз. Но повозили буквально месяц, и все. Теперь дети встают в 6 утра, едем сюда. После работы опять же думаешь, как забрать. Иногда приходится договариваться, если сам не успеваешь.

В первой четверти школьный автобус забирал детей прямо из родного Грабова, но после увольнения водителя грабовский маршрут временно разделили между автобусами двух ближайших школ. Чтобы никто не опаздывал на уроки, девочек теперь нужно подвозить в соседнюю деревню.

Пересадка на автобус ровно в 7.05, и никаких опозданий.

Света и Вероника приходят в школу первыми. До звонка на первый урок 1,5 часа – это время девочки посвятят повторению домашнего задания.

Желание учиться и получить высшее образование – казалось бы, повод для родительской радости.

Но мама Вероники сознается: если бы изначально было известно о проблемах с автобусом, то дочь уже училась бы в колледже.

В семье Шастовец трое несовершеннолетних детей.