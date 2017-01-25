Повозили буквально месяц и все: почему школьники добираются на учебу 20 километров на перекладных
Новости Беларуси. Долгая дорога к знаниям: в Петриковском районе ученицам приходится добираться до школьного автобуса почти 10 километров.
Пока местная власть находится в поиске водителя для подвоза, родители ежедневно ломают голову над тем, как доставить детей в школу и вернуть их домой.
О тернистом пути сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6.40 утра. Для десятиклассниц Светы и Вероники так начинается ежедневная дорога к знаниям. До школы 20 километров: и первые 9 из них сегодня они проедут с отцом Светы.
Родители девочек каждый вечер ищут и договариваются, кто подвезет детей к школьному автобусу.
Владимир Маскальчук, житель деревни Грабов Петриковского района, отец Светы:
В начале учебного года обещали, что будет подвоз. Но повозили буквально месяц, и все. Теперь дети встают в 6 утра, едем сюда. После работы опять же думаешь, как забрать. Иногда приходится договариваться, если сам не успеваешь.
В первой четверти школьный автобус забирал детей прямо из родного Грабова, но после увольнения водителя грабовский маршрут временно разделили между автобусами двух ближайших школ. Чтобы никто не опаздывал на уроки, девочек теперь нужно подвозить в соседнюю деревню.
Пересадка на автобус ровно в 7.05, и никаких опозданий.
Света и Вероника приходят в школу первыми. До звонка на первый урок 1,5 часа – это время девочки посвятят повторению домашнего задания.
Желание учиться и получить высшее образование – казалось бы, повод для родительской радости.
Но мама Вероники сознается: если бы изначально было известно о проблемах с автобусом, то дочь уже училась бы в колледже.
В семье Шастовец трое несовершеннолетних детей.
Светлана Шастовец жительница деревни Грабов, мама Вероники:
Я звонила в отдел образования. Говорили: «Потерпите». Вот терпим, три месяца, сами возим. А это машину заправь или заплати кому деньги, если у самого не получается.
Для семейного бюджета очень затратно.
И в школе и в отделе образования о проблеме знают. Родителям уже предлагали сменить школу, в другом направлении легче организовать подвоз.
Светлана Сенько начальник управления образования, спорта и туризма Петриковского райисполкома:
Поиск водителя ведется. Две кандидатуры были. Данный вопрос на контроле, даны объявление в СМИ. Требования здесь, конечно, очень серьезные к водителю.
К водителям школьного транспорта всегда высокие требования: категория Д, минимальный двухлетний стаж и, конечно, отсутствие нарушений в талоне.
Александр Добриян, СТВ:
В географии нет термина «край земли». Но жители Грабова уверены, что он есть. Даже обращаясь к нам на горячую линию эти люди говорили, что живут очень далеко. Так далеко, что даже школьный автобус не доезжает.
Ситуация в Грабове не оригинальна: с аналогичной проблемой к нам обращались и жители Калинковичского района.
Правда, пока местная власть ведет поиски водителя, школьницы продолжают идти непростой дорогой знаний. Каждый будний день в 6.40 утра.