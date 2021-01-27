Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси

Новости Беларуси. «Тощие» порции и ненадлежащий вид блюд – в очередной раз мониторинг (именно мониторинг – не проверка) школьных столовых выявил несоблюдение предписанных норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Петриковском районе, например, в рационе не досчитались фруктов, мяса, картофеля и даже круп. Что пора менять в системе школьного питания, вместе со специалистами госконтроля попытался понять Александр Добриян.

Поход в столовую – неотъемлемая часть школьного распорядка дня. Отдельный пункт, внимание которому не меньше, чем образовательному процессу. Как известно, режим питания нарушать нельзя, но на практике без нарушений не получается.

Ольга Соловьева, заведующая сектором Комитета государственного контроля Гомельской области:

Когда мы посетили эту школу, у нас возник ряд вопросов к качеству организации питания. Прежде всего, это неполновесный выход блюд – при перевешивании тех блюд, которые были накрыты детям на столы, по салатам недовесы составили в среднем 10 грамм на порцию, жаркое по-домашнему (это второе блюдо) – недовесы были по порциям от 8 до 48 грамм. При анализе двухнедельных рационов питания было видно, что они не соблюдаются – детям занижаются выходы порций либо блюдо заменяется на неполноценное. За собой это влечет невыполнение натуральных и энергетических норм питания.

В школе признаются: недочеты были, но без криминала. Порции истощали вынужденно. Не удавалось вложиться в денежную норму. На комплексный обед энергетической ценностью в 800 килокалорий выделяется 1 рубль 20 копеек. За такие деньги повара в прямом смысле слова вынуждены быть немного волшебниками.

Наталья Камнацкая, директор Копаткевичской средней школы:

Раньше в примерном меню у нас были предусмотрены блюда только из говядины. После посещения Госконтроля пересмотрено было примерное меню. С 14 января мы уже работаем по новому двухпримерному меню. В новое двухпримерное меню уже внесены блюда из нежирной свинины, были произведены поставки. Нежирная свинина дешевле говядины. Я думаю, что за счет того, что мы заменим дорогую говядину на нежирную свинину, мы сможем добиться того, чтобы не снижать. Это было связано именно с тем, что мы не всегда вкладывались в денежные нормы.

Пересмотр меню решил проблему соответствия нормативам. Новую четверть в Копаткевичах начали с нового листа. Вердикт главных экспертов однозначно положительный.

Дарья Прокопенко, учащаяся Копаткевичской средней школы:

Очень вкусно, все хорошо. Мне нравятся все блюда, которые здесь дают. Все очень вкусно.

Михаил Полуян, учащийся Копаткевичской средней школы:

Мне нравится бурак, котлета тушеная, суп красный, красный борщ, борщ из свежей капусты и сок. – Вкусно вообще кормят?

– Вкусно.

– Скажи, говорят, что кто-то что-то недоедает, бывает такое?

– Бывает.

– А почему?

– Ну, не влазит значит кому-то.





Во время мониторинга на себя обратило внимание, как много еды отправляется в отходы. Чтобы пробудить аппетит, поварам предложили улучшить внешний вид блюд. Не помогло.

Александр Добриян, корреспондент:

Для полноты эксперимента мы остались до конца обеда. Совсем недавно за этими столами сидели дети, которые утверждали, что им все нравится и они съедают все до последней корки. По факту все осталось на столах – и свиные тефтели, и каша, и даже компот.

Второклассник Миша действительно прав – просто не влазит. За 15 минут перемены школьник должен успеть съесть 700-граммовую порцию. Это проблематично даже с физиологической точки зрения. А поэтому колоссальные средства, выделенные из бюджета на детское питание, ежедневно по всей стране банально вывозятся на свалки.