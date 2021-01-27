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Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси

27 января 2021 19:02
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Новости Беларуси. «Тощие» порции и ненадлежащий вид блюд – в очередной раз мониторинг (именно мониторинг – не проверка) школьных столовых выявил несоблюдение предписанных норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Петриковском районе, например, в рационе не досчитались фруктов, мяса, картофеля и даже круп.

Что пора менять в системе школьного питания, вместе со специалистами госконтроля попытался понять Александр Добриян.

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси-1

Поход в столовую – неотъемлемая часть школьного распорядка дня. Отдельный пункт, внимание которому не меньше, чем образовательному процессу. Как известно, режим питания нарушать нельзя, но на практике без нарушений не получается.

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси-4

Ольга Соловьева, заведующая сектором Комитета государственного контроля Гомельской области:
Когда мы посетили эту школу, у нас возник ряд вопросов к качеству организации питания. Прежде всего, это неполновесный выход блюд – при перевешивании тех блюд, которые были накрыты детям на столы, по салатам недовесы составили в среднем 10 грамм на порцию, жаркое по-домашнему (это второе блюдо) – недовесы были по порциям от 8 до 48 грамм.

При анализе двухнедельных рационов питания было видно, что они не соблюдаются – детям занижаются выходы порций либо блюдо заменяется на неполноценное. За собой это влечет невыполнение натуральных и энергетических норм питания.  

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси-7

В школе признаются: недочеты были, но без криминала. Порции истощали вынужденно. Не удавалось вложиться в денежную норму. На комплексный обед энергетической ценностью в 800 килокалорий выделяется 1 рубль 20 копеек. За такие деньги повара в прямом смысле слова вынуждены быть немного волшебниками.

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси-10

Наталья Камнацкая, директор Копаткевичской средней школы:
Раньше в примерном меню у нас были предусмотрены блюда только из говядины. После посещения Госконтроля пересмотрено было примерное меню. С 14 января мы уже работаем по новому двухпримерному меню.

В новое двухпримерное меню уже внесены блюда из нежирной свинины, были произведены поставки. Нежирная свинина дешевле говядины. Я думаю, что за счет того, что мы заменим дорогую говядину на нежирную свинину, мы сможем добиться того, чтобы не снижать. Это было связано именно с тем, что мы не всегда вкладывались в денежные нормы.

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси-13

Пересмотр меню решил проблему соответствия нормативам. Новую четверть в Копаткевичах начали с нового листа. Вердикт главных экспертов однозначно положительный.

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси-16

Дарья Прокопенко, учащаяся Копаткевичской средней школы:
Очень вкусно, все хорошо. Мне нравятся все блюда, которые здесь дают. Все очень вкусно.

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси-19

Михаил Полуян, учащийся Копаткевичской средней школы:
Мне нравится бурак, котлета тушеная, суп красный, красный борщ, борщ из свежей капусты и сок.

– Вкусно вообще кормят?
– Вкусно.
– Скажи, говорят, что кто-то что-то недоедает, бывает такое?
– Бывает.
– А почему?
– Ну, не влазит значит кому-то.

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси-22



Во время мониторинга на себя обратило внимание, как много еды отправляется в отходы. Чтобы пробудить аппетит, поварам предложили улучшить внешний вид блюд. Не помогло.

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси-24

Александр Добриян, корреспондент:
Для полноты эксперимента мы остались до конца обеда. Совсем недавно за этими столами сидели дети, которые утверждали, что им все нравится и они съедают все до последней корки. По факту все осталось на столах – и свиные тефтели, и каша, и даже компот.

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси-27

Второклассник Миша действительно прав – просто не влазит. За 15 минут перемены школьник должен успеть съесть 700-граммовую порцию. Это проблематично даже с физиологической точки зрения. А поэтому колоссальные средства, выделенные из бюджета на детское питание, ежедневно по всей стране банально вывозятся на свалки.

Что пора менять в системе питания учеников? КГК выявил нарушения в работе школьных столовых Беларуси-30

Светлана Сенько, заместитель председателя Петриковского райисполкома:
Мы на сегодня видим, может быть, есть возможность пересмотреть натуральные нормы питания и особенно денежные, с учетом возрастных особенностей. Для детей от 6 до 9 лет, может, посмотреть, чтобы стоимость была немножко меньше, а для детей-старшеклассников – чтобы стоимость питания была больше. Поскольку это установлено нормативным документом, постановлением Совета министров, на районном уровне внести изменения невозможно.

О пересмотре норм школьного питания в Беларуси говорят и эксперты, и родители уже давно. Этот вопрос не раз поднимался и в рамках общественных приемных, так что в материалах делегатов шестого Всебелорусского народного собрания он тоже найдет свое место. Пока же поварам предстоит выполнять действующие нормативы. В конце концов главная цель – не цифры в документах, а здоровые дети.

# Школы в Беларуси # общество # Ольга Соловьева # Александр Добриян # Наталья Камнацкая # Дарья Прокопенко # Михаил Полуян # Светлана Сенько # Фотофакт

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