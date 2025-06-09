Ликвидировать «‎серый» рынок займов. Депутаты обсудили изменения в денежно-кредитной политике

Ликвидировать «‎серый» рынок заимствования с помощью законодательных новелл намерены депутаты белорусского парламента. Изменения в законе по вопросам совершенствования денежно-кредитной политики обсудили сегодня в Овальном зале Дома правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ предусматривает запрет на предоставление займов физическим лицам индивидуальными предпринимателями и юридическим лицам, которые не ведут микрофинансовую деятельность. Исключение составят займы собственным работникам. Также не могут являться предметом залога единственный жилой дом или квартира. Нельзя будет предоставлять займы в иностранной валюте, а также в условных денежных единицах (за исключением близких родственников). Кроме этого, штрафы, пени, неустойки не смогут превышать более половины заимствованной суммы.

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Юридические лица, организации, которые в наименовании имеют в своем слова «займ», «микрозайм», «микрофинансирование», «деньги в долг» и не занимающиеся микрофинансовой деятельностью должны будут в течение 7 месяцев после принятия данного законопроекта внести изменения в свои уставные документы, то есть изменить свое наименование. Для того, чтобы наши граждане не вводились в заблуждения этими словами и производными из них.

Также депутаты приняли во втором чтении законопроект о государственном соцстраховании и пенсионном обеспечении. Плательщикам налога на профессиональный доход предоставляется право добровольной доплаты взносов в бюджет фонда на пенсионное страхование для формирования своей пенсии. Совершенствуются подходы и по уплате взносов индивидуальными предпринимателями. Они будут зависеть от дохода. Есть изменения и для тех, кто платит зарплаты в конвертах.