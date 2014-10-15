День белой трости отмечают 15 октября незрячие люди всего мира

Новости Беларуси. Сегодня день тех, кто живёт сугубо на ощупь. Только в Беларуси таких около 15 тысяч. В Минске существует целый микрорайон для слабовидящих и незрячих. Но если там условия должные (взять хотя бы аудиосветофоры), то отклониться в сторону от обычного маршрута инвалидам по зрению зачастую тяжело. И, как следствие, опасно.

Татьяна, в буквальном смысле, слышит, куда идти. Ориентироваться в городе, пока виртуально, незрячей девушке помогает эта система. Таких в стране только семь. Планшет позволяет заучивать расположение зданий и их проектировку внутри. В памяти устройства – десятки маршрутов. Большинство индивидуальных.

Вячеслав Никонов, инструктор по социальной реабилитации Минского областного правления ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:

Если здание простое, то минут 5-10 понадобится. Если сложное, как вокзал, там много разных нюансов, мелочей, строений. Очень сложное строение поликлиник, где, какие кабинеты.

В городе такая система не работает. Выручает память. Маршрут «работа-дом» девушка за пять лет выучила наизусть. Остальное — посложней. Это здесь (в спальном микрорайоне) — специальные поручни. В центре среда лишь барьерная. Татьяна рассказывает: самая трудная точка – Немига.

Татьяна Сацук, инвалид по зрению:

Когда идешь обращаешь внимание не только на дорогу тростью, но и на звуки вокруг тебя. Если маршрут не знаешь, идешь с опаской. Сразу видят, что трость белая, значит, нужно как-то помочь. Подходят, спрашивают нужна ли помощь

Упрощает путь незрячим госпрограмма по развитию безбарьерной среды. Ее, хоть и медленно, но реализуют. К примеру, в некоторых поликлиниках работают аудиолифты. А обнаружить метро «Кунцевщина» инвалиды по зрению могут с помощью спецустройства, которое «ловит» опознавательный сигнал подземки. Плюс – в Минске есть и пешеходные переходы с голосом.

Светлана Сенько, председатель Минского областного правления ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:

Появилось много социально значимых объектов, которые используют нанесение контрастной окраски первой и последней ступеней, чтобы незрячий понимал, что он находится, например, на пешеходном переходе, очень важно, чтобы лежала какая-то тактильная плитка. Это уже есть и в России, и в Европе. Думаю, что однажды это появится и у нас.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Чтобы улучшить условия для людей, имеющих проблемы со зрительной системой, часто достаточно любой мелочи. Вот, к примеру, этот прибор. Он определяет цвет. Незрячий человек просто направляет его на то место, чью окраску он хочет узнать. И прибор, собственно, ему об этом и сообщает. Такое устройство — одно из десятков, которые делают жизнь незрячих людей ярче.

В Беларуси около пятнадцати тысяч инвалидов по зрению. Примерно половина из них – не видит с рождения. И сделать их жизнь ярче, кроме гаджетов, может также каждый из нас. Хотя бы своим участием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.