Вобрал в себя все проблемы, с которыми сталкивались руководители на местах – депутат об Указе Президента

Указ ускоренного действия. Какие полномочия получили председатели райисполкомов, как это касается жизни их земляков, во сколько раз проще и быстрее будут приниматься решения и почему местный госаппарат становится маневренней? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.
Алена Сырова, СТВ:
Мы приняли этот Указ, согласились с тем, что это нам надо. Этот документ может меняться? Могут туда вноситься какие-то дополнения, если люди будут видеть, что надо еще больше? Или там уже все учтено?
Светлана Сенько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Подготовка этого Указа была очень тщательно проработана. И учтены все те пожелания, проблемы, с которыми сталкивались наши председатели райисполкомов, поэтому фактически это и шло от жизни. Все эти нормы, которые заложены в законодательном документе.
И на сегодня это возможности, расширены полномочия у председателей и это дает возможность им организовать работу очень оперативно, начиная от решения проблемных вопросов, которые касаются наведения порядка на земле, и до принятия персональной ответственности за кадровые вопросы. Фактически этот Указ вобрал в себя все те проблемы, с которыми сталкивались руководители на местах.