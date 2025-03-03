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Вобрал в себя все проблемы, с которыми сталкивались руководители на местах – депутат об Указе Президента

03 марта 2025 17:46
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Указ ускоренного действия. Какие полномочия получили председатели райисполкомов, как это касается жизни их земляков, во сколько раз проще и быстрее будут приниматься решения и почему местный госаппарат становится маневренней? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Алена Сырова, СТВ:
Мы приняли этот Указ, согласились с тем, что это нам надо. Этот документ может меняться? Могут туда вноситься какие-то дополнения, если люди будут видеть, что надо еще больше? Или там уже все учтено?

Вобрал в себя все проблемы, с которыми сталкивались руководители на местах – депутат об Указе Президента-2

Светлана Сенько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Подготовка этого Указа была очень тщательно проработана. И учтены все те пожелания, проблемы, с которыми сталкивались наши председатели райисполкомов, поэтому фактически это и шло от жизни. Все эти нормы, которые заложены в законодательном документе.

И на сегодня это возможности, расширены полномочия у председателей и это дает возможность им организовать работу очень оперативно, начиная от решения проблемных вопросов, которые касаются наведения порядка на земле, и до принятия персональной ответственности за кадровые вопросы. Фактически этот Указ вобрал в себя все те проблемы, с которыми сталкивались руководители на местах.

# Светлана Сенько # Государственная политика # Алена Сырова

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