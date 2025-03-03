Вобрал в себя все проблемы, с которыми сталкивались руководители на местах – депутат об Указе Президента

Указ ускоренного действия. Какие полномочия получили председатели райисполкомов, как это касается жизни их земляков, во сколько раз проще и быстрее будут приниматься решения и почему местный госаппарат становится маневренней? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Алена Сырова, СТВ:

Мы приняли этот Указ, согласились с тем, что это нам надо. Этот документ может меняться? Могут туда вноситься какие-то дополнения, если люди будут видеть, что надо еще больше? Или там уже все учтено?