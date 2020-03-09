«Находишься в космическом корабле». В Бобруйске открыли ангиографический комплекс

Новости Беларуси. Высокотехнологичные методы лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний стали доступны жителям Бобруйска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городской больнице новый ангиографический комплекс принял первых пациентов. Ранее жителям Бобруйска и еще четырех районов приходилось ехать за помощью в Могилев или Минск. Теперь сложные обследования и операции будут проводить на месте.

Под пристальным наблюдением медиков Сергей Манько уже больше 10 лет. За эти годы бобруйчанину пришлось пережить три операции на сердце. Все хирургические манипуляции Сергей перенес в Могилеве, ведь в родном Бобруйске до этого дня такой возможности не было.

Сергей Манько, пациент Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи:

Что такое стоять здесь в очереди, пить таблетки и потом ехать? Во-первых, это материально, во-вторых, сами знаете, родные стены помогают.

Сейчас за такой помощью жителям Бобруйска не нужно далеко ездить. В городе открыли ангиографический комплекс. Ирина Архипова одной из первых пройдет здесь обследование.

Ирина Архипова, пациентка Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи:

Первое впечатление – что находишься в космическом корабле. Такое даже подумать нереально, какой-то восторг испытываешь от этого.

О том, что сердце поизносилось, Ирина узнала два года назад. Но от перспективы, что обследование и лечение сосудов проведут в родном городе, призналась, становится легче.

Ирина Архипова:

Новое впечатление от того, что ты приходишь и тебе не надо никуда ехать. Действительно получаешь удовольствие, что тебе окажут помощь прямо на месте, прямо дома.

Появления такого аппарата в Бобруйске ждали не один год. Новое оборудование позволяет не только найти, но и вылечить проблемы сердечно-сосудистой системы.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Исследование сосудов сердца в среднем длится 40-60 минут. Результаты хранятся в базе данных. В будущем они могут сыграть ключевую роль в выборе тактики лечения пациента.

Станислав Дерюжин, заведующий ангиографическим кабинетом Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи:

Благодаря открытию кабинета в нашем городе у нас исчезает необходимость направлять пациентов в Могилевскую областную больницу. Это сокращает сроки ожидания плановых исследований. Также нет необходимости направлять экстренных больных. Как результат – снижение смертности от ишемической болезни сердца.

Ожидается, что ежегодно обследование и лечение на ангиографе будут проходить порядка восьми сотен человек. И это не только жители Бобруйска.

Жанна Черноокая, заместитель главного врача Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи:

На установленном оборудовании мы будем проводить исследование не только сосудов сердца, но сосудов нижних конечностей, брахицефальных артерий жителям не только Бобруйска и Бобруйского района, но и четырех прилегающих районов. Это нам позволит вовремя диагностировать заболевания сосудов, разрабатывать тактику лечения. Соответственно, улучшать качество жизни пациента.