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«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания

04 октября 2019 18:45
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Новости Беларуси. Делегация Минской области после официального визита в китайский Чунцин вернулась с новыми идеями и разработками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания-1

Кроме деловых контактов, были закреплены связи в социальной и культурной сферах, особенно в сфере СМИ. Журналисты области посетили крупнейшую корпорацию телевидения и радио 30-миллионного города-побратима. Работу коллег увидел Сергей Манько.

Подробнее о визите делегации Минской области в китайский Чунцин смотрите в видеоинформации.

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания-4

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания-6

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания-8

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания-10

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания-12

«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания-14

# Беларусь-Китай # Экономика # Сергей Манько # Фотофакт

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