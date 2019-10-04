«Что-то даже сможем перенять для себя». Журналисты Минской области посетили корпорацию Чунцинского радио- и телевещания

Новости Беларуси. Делегация Минской области после официального визита в китайский Чунцин вернулась с новыми идеями и разработками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кроме деловых контактов, были закреплены связи в социальной и культурной сферах, особенно в сфере СМИ. Журналисты области посетили крупнейшую корпорацию телевидения и радио 30-миллионного города-побратима. Работу коллег увидел Сергей Манько.