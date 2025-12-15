Лауреаты международного конкурса «Филантроп» собрались на большом гала-концерте в Москве

Наталья Аверченко с гордостью показывает свои самые яркие впечатления. Все они связаны со спортом и экстримом. Более пяти лет активных тренировок, и каждый раз покоряются новые вершины.

Самая высокая из них – 2 360 метров. Полет над горой Тахталы в Турции, а после – прыжок с парашютом.

Наталья Аверченко, мастер спорта по бочча: Люблю спорт, занимаюсь бочча. Он похож на керлинг, только керлинг играется на льду, а это – на паркете. Очень интересная, развивающая. В Турции в этом году я прыгала с парашютом. Впечатлений очень много – незабываемо. Хочу ещё попробовать дайвинг, с рыбками поплавать.

Лучших из лучших объединил большой гала-концерт. Среди участников – лауреаты международного конкурса «Филантроп». Премию вручают людям с инвалидностью за выдающиеся достижения в области культуры и искусств. В 2025 году она прошла в Москве в 13-й раз.

Геннадий Аничкин, генеральный директор Фонда поддержки инвалидов «Филантроп»:

Если 12-я премия – у нас было 36 стран ближнего и дальнего зарубежья, то в этом году присоединилась далекая Индонезия и Киргизия. Всего заявок было 2 105 из 71 региона Российской Федерации, из 6 стран. И Беларусь, как всегда, в лидерах, потому что каждый десятый участник – это был талантливый белорус.

На гала-концерте отметили достижения и участников Международного фестиваля творчества инвалидов имени Игоря Лученка. Его провели летом в Витебске.