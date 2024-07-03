«Велосипед на мотоциклетных колёсах». Белорусские конструкторы придумали новый транспорт для передвижения по городу

Без героического прошлого людей, которых называют поколением победителей, не было бы нашего настоящего. Беларусь прошла долгий путь: сначала мучительная борьба за свободу, а после возрождение республики буквально из руин. Сейчас мы строим свое независимое государство. Каждый своим ежедневным трудом вносит личный вклад в развитие Беларуси. О достижениях республики разговор продолжат наши коллеги из выездной студии СТВ. Она развернулась в исторической части Минска и прямо сейчас приветствуем Екатерину Забенько. Добрый день, коллеги! Мы приветствуем вас с нашей выездной студии и присоединяемся к многочисленным поздравлениям с Днем Независимости и 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков! В поистине великих датах воедино сливается память о героических боевых сражениях и послевоенном восстановлении наших городов и сел. А сегодня мы с гордостью заявляем о том, что самостоятельно обеспечиваем военную и продовольственную безопасность, наш технологический суверенитет!

Сегодня у нас есть стимул пересесть на экологически чистый вид транспорта. Собственная АЭС подталкивает производителей к решению этой задачи. Как наша страна вошла в число ядерных держав, читайте здесь. А к нашему разговору подключается директор «МотоВелоЗавода» Сергей Сергеевич Манько. Екатерина Забенько, ведущая:

Судя по тому, как к нам приехали, наверное, уже посетили несколько локаций. Как обстановка в городе, как настроение? Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:

Горячо, хорошо, красиво. Екатерина Забенько:

Где уже побывали, парад видели? Сергей Манько:

Да. Екатерина Забенько:

День Независимости как отмечаете, что это для вас за праздник? Сергей Манько:

Для нас это праздник светлый, теплый. Это день гордости за наших отцов и прадедов. Они сделали нам чистое и светлое небо. Екатерина Забенько:

Давайте поговорим о самокатах. Как и когда они появились и какие есть модели?

Сергей Манько:

Они появились в конце 2023 года. Год мы их разрабатывали, дорабатывали, сами спроектировали. Много было вложено труда нашими конструкторами, новый конструкторский отдел на заводе создан, молодежь работает до 30 лет. Екатерина Забенько:

Как пришли к такой идее и насколько легко сегодня выдерживать конкуренцию? Сергей Манько:

Конкуренцию выдерживать нелегко, но мы стараемся брать качеством и своей белорусской изюминкой. Екатерина Забенько:

Правда ли, что скоро увидит свет новый электромотовелосипед? Сергей Манько:

Да, в следующем сезоне мы попытаемся выпустить около 100 единиц. Это будет велосипед на мотоциклетных колесах. Он с педалями. Скорость до 25 километров в час.