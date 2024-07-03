«Велосипед на мотоциклетных колёсах». Белорусские конструкторы придумали новый транспорт для передвижения по городу
Без героического прошлого людей, которых называют поколением победителей, не было бы нашего настоящего. Беларусь прошла долгий путь: сначала мучительная борьба за свободу, а после возрождение республики буквально из руин. Сейчас мы строим свое независимое государство. Каждый своим ежедневным трудом вносит личный вклад в развитие Беларуси.
О достижениях республики разговор продолжат наши коллеги из выездной студии СТВ. Она развернулась в исторической части Минска и прямо сейчас приветствуем Екатерину Забенько.
Добрый день, коллеги! Мы приветствуем вас с нашей выездной студии и присоединяемся к многочисленным поздравлениям с Днем Независимости и 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков! В поистине великих датах воедино сливается память о героических боевых сражениях и послевоенном восстановлении наших городов и сел. А сегодня мы с гордостью заявляем о том, что самостоятельно обеспечиваем военную и продовольственную безопасность, наш технологический суверенитет!
Сегодня у нас есть стимул пересесть на экологически чистый вид транспорта. Собственная АЭС подталкивает производителей к решению этой задачи. Как наша страна вошла в число ядерных держав, читайте здесь. А к нашему разговору подключается директор «МотоВелоЗавода» Сергей Сергеевич Манько.
Екатерина Забенько, ведущая:
Судя по тому, как к нам приехали, наверное, уже посетили несколько локаций. Как обстановка в городе, как настроение?
Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
Горячо, хорошо, красиво.
Екатерина Забенько:
Где уже побывали, парад видели?
Сергей Манько:
Да.
Екатерина Забенько:
День Независимости как отмечаете, что это для вас за праздник?
Сергей Манько:
Для нас это праздник светлый, теплый. Это день гордости за наших отцов и прадедов. Они сделали нам чистое и светлое небо.
Екатерина Забенько:
Давайте поговорим о самокатах. Как и когда они появились и какие есть модели?
Сергей Манько:
Они появились в конце 2023 года. Год мы их разрабатывали, дорабатывали, сами спроектировали. Много было вложено труда нашими конструкторами, новый конструкторский отдел на заводе создан, молодежь работает до 30 лет.
Екатерина Забенько:
Как пришли к такой идее и насколько легко сегодня выдерживать конкуренцию?
Сергей Манько:
Конкуренцию выдерживать нелегко, но мы стараемся брать качеством и своей белорусской изюминкой.
Екатерина Забенько:
Правда ли, что скоро увидит свет новый электромотовелосипед?
Сергей Манько:
Да, в следующем сезоне мы попытаемся выпустить около 100 единиц. Это будет велосипед на мотоциклетных колесах. Он с педалями. Скорость до 25 километров в час.
Екатерина Забенько:
На сколько рассчитана батарея?
Сергей Манько:
На 30 километров.
Екатерина Забенько:
То есть если куда-то отправиться за город, на дачу, на шашлычки, то можно разгрузиться.
Сергей Манько:
Да.
Подробности в видео.