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«Велосипед на мотоциклетных колёсах». Белорусские конструкторы придумали новый транспорт для передвижения по городу

03 июля 2024 10:39
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Без героического прошлого людей, которых называют поколением победителей, не было бы нашего настоящего. Беларусь прошла долгий путь: сначала мучительная борьба за свободу, а после возрождение республики буквально из руин. Сейчас мы строим свое независимое государство. Каждый своим ежедневным трудом вносит личный вклад в развитие Беларуси.

О достижениях республики разговор продолжат наши коллеги из выездной студии СТВ. Она развернулась в исторической части Минска и прямо сейчас приветствуем Екатерину Забенько.

Добрый день, коллеги! Мы приветствуем вас с нашей выездной студии и присоединяемся к многочисленным поздравлениям с Днем Независимости и 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков! В поистине великих датах воедино сливается память о героических боевых сражениях и послевоенном восстановлении наших городов и сел. А сегодня мы с гордостью заявляем о том, что самостоятельно обеспечиваем военную и продовольственную безопасность, наш технологический суверенитет!

«Велосипед на мотоциклетных колёсах». Белорусские конструкторы придумали новый транспорт для передвижения по городу-1

Сегодня у нас есть стимул пересесть на экологически чистый вид транспорта. Собственная АЭС подталкивает производителей к решению этой задачи. Как наша страна вошла в число ядерных держав, читайте здесь. А к нашему разговору подключается директор «МотоВелоЗавода» Сергей Сергеевич Манько.

Екатерина Забенько, ведущая:
Судя по тому, как к нам приехали, наверное, уже посетили несколько локаций. Как обстановка в городе, как настроение?

Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
Горячо, хорошо, красиво.

Екатерина Забенько:
Где уже побывали, парад видели?

Сергей Манько:
Да.

Екатерина Забенько:
День Независимости как отмечаете, что это для вас за праздник?

Сергей Манько:
Для нас это праздник светлый, теплый. Это день гордости за наших отцов и прадедов. Они сделали нам чистое и светлое небо.

Екатерина Забенько:
Давайте поговорим о самокатах. Как и когда они появились и какие есть модели?

«Велосипед на мотоциклетных колёсах». Белорусские конструкторы придумали новый транспорт для передвижения по городу-4

Сергей Манько:
Они появились в конце 2023 года. Год мы их разрабатывали, дорабатывали, сами спроектировали. Много было вложено труда нашими конструкторами, новый конструкторский отдел на заводе создан, молодежь работает до 30 лет.

Екатерина Забенько:
Как пришли к такой идее и насколько легко сегодня выдерживать конкуренцию?

Сергей Манько:
Конкуренцию выдерживать нелегко, но мы стараемся брать качеством и своей белорусской изюминкой.

Екатерина Забенько:
Правда ли, что скоро увидит свет новый электромотовелосипед?

Сергей Манько:
Да, в следующем сезоне мы попытаемся выпустить около 100 единиц. Это будет велосипед на мотоциклетных колесах. Он с педалями. Скорость до 25 километров в час.

«Велосипед на мотоциклетных колёсах». Белорусские конструкторы придумали новый транспорт для передвижения по городу-7

Екатерина Забенько:
На сколько рассчитана батарея?

Сергей Манько:
На 30 километров.

Екатерина Забенько:
То есть если куда-то отправиться за город, на дачу, на шашлычки, то можно разгрузиться.

Сергей Манько:
Да.

Подробности в видео.

# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Манько

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