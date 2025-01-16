«Уровень локализации 80%». Лукашенко показали первый белорусский электромотоцикл

Александр Лукашенко посетил Минский городской технопарк, который призван стать центром притяжения инновационного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Территория более 27 гектаров, гармонично впитавшая в себя широко известный «МотоВелоЗавод», сейчас переживает завершающий этап реконструкции. В свое время это предприятие предлагали пустить под снос, но от такой недальновидной инициативы Президент отказался, приняв решение сохранить производственные площади. И не ошибся. Сегодня речь уже идет о масштабировании проекта.

Территорию «МотоВело», конечно, не узнать ни с фасадов, ни изнутри. А ведь всего-то несколько лет назад площади тормозящего предприятия в определенный момент одни предлагали пустить под снос и построить здесь жилье: а что, практически центр Минска, Партизанский проспект, можно заработать и положить в карман. Другие в целом блюли чьи угодно интересы. Но Александр Лукашенко тогда напомнил о государственных и вынудил найти иное решение. Притом важнейшим условием было сохранить производство и, если что-то и сделать, то параллельное и не засоряющее атмосферу города. Так появилась идея – пустующие площади отдать под Минский технопарк. И зажили.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Возведен шестой корпус, производственный, сейчас половина уже уведена в эксплуатацию. Здесь завершаются работы именно под каждого резидента, которые дополнительные условия ставят. По третьему корпусу, где находится в том числе и «МотоВело». Мы работали, чтобы не прекращать производство, поэтому часть этого корпуса производство осуществляла. Эту часть мы реконструировали. Сейчас реконструкция завершена. Переехали сюда. Здесь уже налажено производство. Мы сейчас будем его посещать. Здесь начали работы и до конца года тоже завершим, чтобы уже сейчас рассредоточить здесь все технологии. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот корпус будет полностью под «МотоВело»?

Владимир Кухарев:

Нет, его будет вот эта часть. А здесь те, которые здесь были, работают. Они продолжают производство, мы вели работы без отрыва. Александр Лукашенко:

Так на какой части будет «МотоВело»? Владимир Кухарев:

Вот здесь. Эта половина корпуса. Левая часть полностью. Возведен полностью седьмой корпус. Сегодня вы будете его посещать. Мы доложим, что здесь сделано. И стоял недостроенный корпус еще с 80-х годов (22/1), мы его тоже полностью реконструировали. И сейчас там уже тоже налажено производство. Он введен в эксплуатацию, работает. По остальным зданиям ведутся работы по ремонтам фасадов.

В перспективе здесь будут работать 140 компаний. Какие-то из них здесь полностью производят свой продукт, другие занимаются сборкой. Президент, помня предыдущий приезд, задает вопрос. А что с локализацией? Насколько продукция Минского технопарка или завода соответствует названию? «Локализация для нас – важнейший вопрос». Лукашенко посетил Минский технопарк.

Главе государства провели небольшую экскурсию. В основном это результат работы частников, которым дали возможность, площади, поддержку, и они ею пользуются.

Владимир Кухарев:

Что они делают? Это выпуск продукции, инновационной, импортозамещающей и высокотехнологической. Мы сегодня вам покажем. Александр Лукашенко:

Если это частные предприятия в основном, то они знают, что делать. Они изучили рынок. Они рискуют, если рискуют, своими средствами, деньгами. Это их право. Мы им дали возможность развиваться. Развивайтесь. Но главное – должно быть производство. Не надо мудрить, что тут офисы нужны, потому что конструкторы нужны. Ну где нужны, там нужны. Но это должно быть все заточено под производство. Владимир Кухарев:

Эти площадки, они же как резиденты, у них есть условия для этих вопросов.

Медицинские аппараты, которые важны для работы с кровью, непосредственно детали для производства мотоциклов. Вот они сами. Насколько пользуются спросом? И по-прежнему ли в них из белорусского только дизайн? Сергей Манько, директор «МотоВелоЗавода»:

Это первый электромотоцикл, созданный совместно с Академией наук. Здесь стоит силовая установка 7 киловатт, скорость развивает до 100 километров в час и пробег 150 километров. Здесь уровень локализации 80 %. Это наш классический минский мотоцикл D4 125. Хит всех сезонов. Мы его продали 3 200 штук в этом году. 58% в объеме производства занимает одна модель. Каждый год прирастает 20 %.