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Юрист назвала срок исковой давности для предъявления требований о разделе совместного имущества

15 декабря 2025 12:53
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Юрист назвала срок исковой давности для предъявления требований о разделе совместного имущества-1

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:
Один из самых часто задаваемых вопросов – какой срок исковой давности для предъявления требований о разделе совместного имущества? Общий срок исковой давности составляет 3 года. Но течение этих 3 лет начинается не с момента расторжения брака, а течет с того момента, когда вы узнали или могли узнать о нарушении ваших прав.

Если вы 5 лет после развода случайно узнаете, что, будучи в браке, ваш супруг приобрел квартиру в Дубае и скрыл от вас сей факт, а вы только спустя 5 лет после развода об этом узнали, то абсолютно на законных основаниях вы имеете право обратиться в суд с иском о требовании раздела данного имущества, несмотря на такой большой срок после расторжения брака.

Когда квартира, приобретенная до брака, может стать совместным нажитым имуществом? Ответила юрист.

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