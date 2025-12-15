Юрист назвала срок исковой давности для предъявления требований о разделе совместного имущества

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:

Один из самых часто задаваемых вопросов – какой срок исковой давности для предъявления требований о разделе совместного имущества? Общий срок исковой давности составляет 3 года. Но течение этих 3 лет начинается не с момента расторжения брака, а течет с того момента, когда вы узнали или могли узнать о нарушении ваших прав.

Если вы 5 лет после развода случайно узнаете, что, будучи в браке, ваш супруг приобрел квартиру в Дубае и скрыл от вас сей факт, а вы только спустя 5 лет после развода об этом узнали, то абсолютно на законных основаниях вы имеете право обратиться в суд с иском о требовании раздела данного имущества, несмотря на такой большой срок после расторжения брака.