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Президент Эстонии предложил заплатить Венгрии за отказ от газа РФ

15 декабря 2025 11:58
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Эстонский президент Алар Карис предлагает компенсировать Венгрии неустойки, если она откажется от российского газа. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что энергетические контракты с Москвой могут действовать до 2040-х годов. В Венгрии не раз заявляли, что не намерены отказываться от российских энергоресурсов.

Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Россия обеспечивает надежность поставок, а министр иностранных дел Петер Сийярто объяснял невозможность отказа экономической целесообразностью.

По расчетам МВФ, прекращение импорта газа из России обойдется стране в десять млрд долларов и приведет к падению ВВП на четыре с лишним процента.

Фото: pixabay

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