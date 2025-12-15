Президент Эстонии предложил заплатить Венгрии за отказ от газа РФ

Эстонский президент Алар Карис предлагает компенсировать Венгрии неустойки, если она откажется от российского газа. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что энергетические контракты с Москвой могут действовать до 2040-х годов. В Венгрии не раз заявляли, что не намерены отказываться от российских энергоресурсов.

Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Россия обеспечивает надежность поставок, а министр иностранных дел Петер Сийярто объяснял невозможность отказа экономической целесообразностью.

По расчетам МВФ, прекращение импорта газа из России обойдется стране в десять млрд долларов и приведет к падению ВВП на четыре с лишним процента.

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