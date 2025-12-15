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Литва согласилась вести переговоры с Беларусью на уровне послов по особым поручениям

15 декабря 2025 11:13
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Литва готова вести переговоры с Беларусью по пограничному урегулированию на более высоком уровне. Об этом пишут литовские СМИ ссылаясь на заявление министра иностранных дел балтийской республики Кястутиса Будриса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва согласилась вести переговоры с Беларусью на уровне послов по особым поручениям-2

До сих пор Вильнюс воздерживался от контактов с Минском на политическом уровне, считая, что все спорные вопросы можно решить на более низком – техническом, как называют это литовские власти. То есть при участии, например, пограничных служб. 

Литва согласилась вести переговоры с Беларусью на уровне послов по особым поручениям-4

Кястутис Будрис, министр иностранных дел Литвы:
Для решения проблем с пограничным урегулированием мы предлагаем диалог на уровне посла Литвы по особым поручениям, перед которым была бы поставлена именно такая задача.

Литва согласилась вести переговоры с Беларусью на уровне послов по особым поручениям-6

Литва в конце октября в одностороннем порядке закрыла границу с Беларусью, бездоказательно обвинив нашу страну в организации контрабанды. Пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» возобновили работу в ночь на 20 ноября. 

Служба госбезопасности Литвы в начале декабря провела масштабную операцию в разных частях страны. В результате были конфискованы незаконные товары на сумму около полумиллиона евро и задержаны 10 человек, подозреваемых в контрабанде.

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