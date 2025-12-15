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Бренд Воложинского края – пообщались с мастерицей, которая возрождает ткачество поясов на ниту

15 декабря 2025 12:17
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Этнический код и сокровище Воложинского края. Ткачество поясов на ниту или на ноге – нематериальное историко-культурное наследие страны. Сегодня мы познакомимся с талантливой мастерицей, которой удалось сохранить славные традиции предков.

Бренд Воложинского края – пообщались с мастерицей, которая возрождает ткачество поясов на ниту-2

Натянутые нити напоминают струны музыкального инструмента. В руках Алены Феликсовны рождается настоящее чудо.

Бренд Воложинского края – пообщались с мастерицей, которая возрождает ткачество поясов на ниту-4

Алена Рысник, заведующая Саковщинским сельким центром культуры:
У чым унікальнасць нашага валожынскага пояса? У тым, што не трэба нічога – проста калена, нага. Дзе людзі пасвілі кароў, у любым месцы з карманчыка дастаў, сеў, паткаў пояс. Пояс снуецца па кругу, конік трымае ніжнія ніткі, кабылка – верхнія. Казалі некалі старыя людзі, што конік з кабылкай гуляе – і нараджаецца штосьці новае.

Бренд Воложинского края – пообщались с мастерицей, которая возрождает ткачество поясов на ниту-6

І перабіраецца малюнак, называецца браны пояс. Калі я сную пояс, я ўжо бачу, які ў мяне будзе малюнак.

Подробности смотрите в видео.

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