Бренд Воложинского края – пообщались с мастерицей, которая возрождает ткачество поясов на ниту

Каждый спектакль трогает душу. Пообщались с актёрами учебного театра БГУКИ

Чувственно и проникновенно, до глубины сердца. А ведь эти ребята еще не профессиональные артисты, а актеры студенческого театра Белорусского государственного университета культуры и искусств. Уже третий год они играют в спектаклях и собирают аншлаги.