В Берлине начался новый раунд переговоров между Украиной и США

В Берлине начался новый раунд переговоров между делегациями США и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье на первом раунде переговоров при участии Зеленского и спецпосланника лидера Америки Стива Уилкоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера, был обсужден мирный план. Уилкофф сообщил, что был достигнут определенный прогресс относительно мирного плана по Украине.

Ранее лидер РФ Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера, где они обсудили предложение США из 27 пунктов. В Кремле заявили, что готовы к обсуждению, отметив при этом, что успехи российской армии влияют на динамику диалога. Ранее Песков заявил, что Киев должен начать переговоры, поскольку его пространство для маневра сокращается.

Фото: pixabay