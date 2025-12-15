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Крупный теракт предотвратили в Германии

15 декабря 2025 11:23
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В Нижней Баварии предотвращен теракт. Его планировали организовать пятеро выходцев из стран Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Подозреваемые арестованы. По имеющимся сведениям, задержанным от 22 до 60 лет. Они задумали протаранить толпу людей на автомобиле во время рождественской ярмарки. 

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Мартина Майер, представитель прокуратуры Мюнхена (Германия):
Согласно предварительным данным, подозреваемый 56-летний гражданин Египта был организатором нападения с использованием автомобиля на рождественскую ярмарку в Мюнхене с целью убийства или ранения большого количества людей. Трое подозреваемых, все граждане Марокко, предположительно согласились совершить это нападение. Пятый подозреваемый, как утверждается, помогал им.

Немецкие власти усиливают меры безопасности на всех рождественских ярмарках Германии, а также в местах скопления людей.

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