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«Достойное подспорье для наших детей». Мотовелозавод подарил военно-патриотическому клубу «Рысь» горные велосипеды

10 августа 2023 17:21
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Новости Беларуси. «Рысята» стали мобильнее. Мотовелозавод подарил воспитанникам военно-патриотического клуба шесть новеньких горных велосипедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Достойное подспорье для наших детей». Мотовелозавод подарил военно-патриотическому клубу «Рысь» горные велосипеды-1

Многие ребята мечтали о таком двухколесном транспорте, поэтому не удержались и сразу опробовали подарки. Теперь они смогут совершенствовать не только спортивные навыки, но и расширить кругозор. В планах клуба «Рысь» велопоходы и посещения знаковых исторических мест.

«Достойное подспорье для наших детей». Мотовелозавод подарил военно-патриотическому клубу «Рысь» горные велосипеды-4

Андрей Бурый, заместитель командира по идеологической работе в/ч 3214:
Наш клуб был образован 2 октября 2021 года, существует уже более полутора лет. За это время и дети, и наши офицеры добились таких значимых результатов, что нас уже отмечают многие. Очень приятно, что мотовелозавод также заметил наши достижения, успехи и решил посодействовать нам в укреплении нашей материально-технической базы. Я думаю, это будет достойное подспорье для наших детей, для их физического развития в первую очередь.

«Достойное подспорье для наших детей». Мотовелозавод подарил военно-патриотическому клубу «Рысь» горные велосипеды-7

Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
В преддверии Всемирного дня молодежи мы приняли решение почествовать нашу молодежь, патриотический клуб велосипедами. Велосипеды преподнесены, что им позволит сделать себя здоровее, красивее, я надеюсь, умнее. Это хорошо, что в нашей республике уделяется молодежи большое внимание как в воспитании духа, так и патриотизма. Самое главное, что у нас есть – это молодежь.

«Достойное подспорье для наших детей». Мотовелозавод подарил военно-патриотическому клубу «Рысь» горные велосипеды-10

Патриотический клуб насчитывает более 150 участников. В 2023 году он получил высокую оценку и признание на государственном уровне. «Рысята» – лауреаты премии Президента «За духовное возрождение».

# Велосипед # общество # Андрей Бурый # Сергей Манько # Фотофакт

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